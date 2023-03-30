Є конкретні імена: у ГУР розповіли, хто в Росії ухвалював рішення про вторгнення

Росія – закрита країна, де права говорити позбавлені не лише "простий люд", а й російська еліта. Саме вона становить для кремлівського диктатора найбільшу небезпеку.

Зокрема, та вважає речник ГУР Андрій Юсов. За його словами, небезпеку для бункерного президента становлять не так його поплічники, як представники політичної еліти, які не входять до "ближнього кола" Володимира Путіна.

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Рішення в Росії ухвалює одна неосвічена людина

Юсов розповів, що наразі все більше представників політичної еліти країни-агресорки вважають, що розв'язана війна в Україні – це величезна помилка. Вони розуміють, що за такі рішення їхнього президента, Росія дорого заплатить.

Речник ГУР уточнив, що йдеться про тих людей, які спочатку не були залучені в плани російського президента про початок повномасштабної війни з Україною.

Сучасна Росія – це закрите суспільство, зокрема і всередині диктаторської вертикалі: там не передбачено жодного обговорення чи плюралізму думок. Рішення приймає одна людина, не дуже освічена і не компетентна, тому й наслідки є катастрофічними для Росії,

– сказав Юсов.

Крім того, працівники української розвідки можуть поіменно назвати тих кількох людей, які були в курсі планів російського лідера щодо нападу на Україну та захоплення Києва. Серед них був і секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев.

Російська еліта просить про персональні гарантії

Юсов додає, що попередньо "необізнані" представники політичної еліти Росії відчувають на власній шкурі негативні наслідки розв'язаного Кремлем військового конфлікту.

"Багато представників так званої російської еліти вже розуміють, що це (війна з Україною – 24 Канал) було колосальною помилкою та злочином, а фінал буде трагічним для Росії. Вони намагаються шукати варіанти власного порятунку", – сказав Юсов.

Однак він додав, що поки що не йдеться про серйозну боротьбу за "іншу" Росію. Втім, йдеться про безпеку та бізнес.

"Вони намагаються виходити на контакти та домовлятися про персональні гарантії безпеки. Такі випадки вже є", – сказав речник ГУР.

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