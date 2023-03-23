Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький. За його словами, росіяни прагнуть, щоб бойова зброя була націлена на військові об'єкти України.

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Яка ситуація з ракетами в окупантів

За підрахунками, у росіян залишилося 15% від тих обсягів, що були до початку війни. Мовиться про високоточні "Іскандери", "Калібри", Х-101, Х-555, "Кинджали", а також про ракети Х-22.

Проте якщо розглядати окремо по видах, то, наприклад, запаси "Калібрів", Х-101 та Х-555 складають навіть менше ніж 10%,

– зазначив Скібіцький.

Він наголосив, що на сьогодні окупанти намагаються накопичити ракети, щоби вони не просто могли завдавати ударів по нашій інфраструктурі, а і щоб ця бойова зброя була націлена на військові об'єкти, угруповання, пункти управління та систему логістики.

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Скільки ракет Росія виготовляє за місяць і за рік

Нещодавно керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що зараз Росія виробляє близько 40 – 50 ракет на місяць. Мовиться про ракети різного типу, переважно Х-101 та "Калібр".

Мусієнко повідомив, що за 2022 рік в Росії було виготовлено 240 ракет Х-101 і 130 ракет типу "Калібр".