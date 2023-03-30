Есть конкретные имена: в ГУР рассказали, кто в России принимал решение о вторжении

Россия – закрытая страна, где права говорить лишены не только "простый люд", но и российская элита. Именно она представляет для кремлевского диктатора наибольшую опасность.

В частности, так считает спикер ГУР Андрей Юсов. По его словам, опасность для бункерного президента представляют не столько его приспешники, сколько представители политической элиты, не входящие в "ближний круг" Владимира Путина.

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Решение в России принимает один необразованный человек

Юсов рассказал, что все больше представителей политической элиты страны-агрессорки считают, что развязанная война в Украине – это огромная ошибка. Они понимают, что за такие решения их президента Россия дорого заплатит.

Спикер ГУР уточнил, что речь идет о тех людях, которые изначально не были вовлечены в планы российского президента о начале полномасштабной войны с Украиной.

Современная Россия – это закрытое общество, в том числе и внутри диктаторской вертикали: там не предусмотрено ни одного обсуждения или плюрализма мнений. Решение принимает один человек, не очень образованный и не компетентный, поэтому и последствия катастрофические для России,

– сказал Юсов.

Кроме того, работники украинской разведки могут поименно назвать нескольких людей, которые были в курсе планов российского лидера по нападению на Украину и захвату Киева. Среди них был и секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Российская элита просит о персональных гарантиях

Юсов добавляет, что предварительно "незнающие" представители политической элиты России ощущают на собственной шкуре негативные последствия разрешенного Кремлем военного конфликта.

"Многие представители так называемой российской элиты уже понимают, что это (война с Украиной – 24 Канал ) было колоссальной ошибкой и преступлением, а финал будет трагическим для России. Они пытаются искать варианты собственного спасения", – сказал Юсов.

Однако он добавил, что пока речь не идет о серьезной борьбе за "другую" Россию. Впрочем, речь идет о безопасности и бизнесе.

"Они пытаются выходить на контакты и договариваться о персональных гарантиях безопасности. Такие случаи уже есть", – сказал спикер ГУР.

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