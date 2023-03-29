Об этом 24 Каналу рассказал Геннадий Гудков – российский оппозиционный политик. По его словам, на Россию значительно повлияет эмоциональное опустошение, чем финансовое.

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Россия пока на плаву

Геннадий Гудков объяснил, что пока никаких серьезных финансовых проблем у президента России Владимира Путина нет. Наблюдается такая относительная стабильность российской экономики из-за того, что "дыры" умело закрываются.

"У Путина есть очень много финансовых возможностей в сторону решений", – добавил он.

По его мнению, диктатор пока не жалуется на отсутствие денег, потому что Россия получила безумную выручку за 2022 год.

Она еще пока позволяет им вести войну два года,

– подчеркнул Гудков.

По его словам, к сожалению, сейчас украинцы напрасно надеются, что Россия рухнет на колени из-за значительных пробелов в госбюджете.

Геннадий Гудков рассказал, заканчиваются ли у Путина деньги: смотрите видео

Россия отстает в развитии

Геннадий Гудков убежден, что у России все же есть проблемы.

Технологическая отсталость, техническая, обеднение населения неизбежно, потому что огромные деньги на войну уходят, падает уровень медицины, образования, социальных стандартов в городах – это все будет наращиваться,

– рассказал он.

Оппозиционер отметил, что это со временем приведет к серьезным последствиям, впрочем, не сейчас.

"Есть еще очень большие резервы, запас финансовой крепости. Другой крепости там может не быть", – сообщил он.

По его словам, даже имея деньги, Путин не может на них купить оружие, что не может не радовать украинцев.

Что может свергнуть Россию

Оппозиционер объяснил, что Путин сейчас несколько в лучшем положении, чем СССР, из-за наличия и активности частных инициатив.

"Частный капитал помогает Путину выживать, находя обходные пути, поставлять стране минимум товаров, чтобы люди не голодали и работали предприятия общественного питания, магазины", – отметил он.

Гудков убежден, что санкции от Запада будут и дальше наращиваться.

"Будут моральные факторы влияющие больше, чем материальные и финансовые", – рассказал он.

По его мнению, русский народ просто не может рационально мыслить. Он не делает сквозь призму эмоций.

Как только появится эмоция, а это эмоция поражения, там и никакие финансовые резервы не смогут помочь,

– подчеркнул он.

По его словам, именно это путь России к краху.

Экономика России: основное