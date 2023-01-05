Дорогий шопінг та гуманітарка в пакетах Louis Vuitton: окупанти поширюють фейки про Зеленську

Росія продовжує проводити інформаційні операції, щоб посіяти паніку та розбрат серед українців. Вслід за кампанією, яка була направлена на дискредитацію постаті президента Володимира Зеленського, ворожі інформаційні ресурси перемкнули свою увагу на першу леді.

Центр протидії дезінформації виявив низку інформаційних операцій, які дискредитували діяльність Олени Зеленської та намагались створити хибне уявлення про неї у міжнародної та національної аудиторії, повідомляє 24 канал.

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Росіяни поширюють фейки про Олену Зеленську

ЦПД виявив 3 взаємопов'язані інформаційні операції, які були направлені проти першої леді, зокрема:

Фейкове повідомлення про витрачання Зеленською 40 тисяч євро на шопінг у Парижі;

Фейкове повідомлення про нецільове використання фінансової допомоги від Польщі для відкриття благодійного фонду Olena Zelenska Foundation;

Фейкові матеріали про гуманітарну допомогу, яку нібито надавали українцям у фірмових пакетах Louis Vuitton Paris.

Загальне розповсюдження кампанії – понад 4 мільйони переглядів. Зважаючи на її близькість в часовому проміжку до операції, направленої на дискредитацію президента, а також схожий набір технік маніпуляцій та каналів розповсюдження дезінформації можна зробити висновок, що дискредитація першої леді є продовженням кампанії "Чорна діра".

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Фейки поширювали у твітері та телеграмі

В рамках дезінформаційної кампанії з дискредитації Зеленської фахівці ЦПД помітили характерні особливості розповсюдження російської дезінформації.

Так, перша операція від початку формувалась в французькому сегменті твітера, після чого набула поширення в російському сегменті телеграму. Однак наступні вже мали реверсивний характер, оскільки спочатку виникли в телеграмі, а вже потім набули свого поширення в міжнародному сегменті твітера.

Центр вважає, що це було зроблено з метою "підкріплення правдивості" інформаційних операцій під час поширення дезінформації серед російськомовного населення, оскільки зазначена форма "зміцнення" аргументації за допомогою використання посилань на міжнародні інформаційні ресурси та/або лідерів думок, зазвичай, викликає більший ступінь довіри у цільової аудиторії,

– мовиться у дослідженні.

Окрім цього, до створення та поширення фейкових матеріалів та повідомлень були залучені нові суб'єкти, серед яких:

Ворожий інформаційний ресурс, який мімікрує під український – "ХМАРА";

Ворожий інформаційний ресурс, який мімікрує під український – "Укропский Фреш";

Білоруський ворожий інформаційний ресурс – "Шкварка News".

У Центрі вважають, що використання нових ресурсів для поширення мало на меті збільшити загальне охоплення, через залучення української та білоруської аудиторій. Попри оманливу зміну об'єкта дискредитації, мета, яку намагались досягти ворожі інформаційні ресурси, залишається незмінною – припинення надання допомоги Україні та дискредитація її в очах міжнародних партнерів.

Незалежно від того, дискредитують президента чи першу леді, головним об'єктом дискредитації залишається Україна та допомога яку їй виділяють партнери. Це підтверджується також тим, що інформаційні операції поширювали ті самі наративи, а саме:

"Україна – корумпована держава";

"Західна допомога розкрадається";

"Українські високопосадовці некомпетентні".

Окрім цього, в поширенні кампанії залучили тих самих суб'єктів, серед яких:

Російський пропагандист – Владимир Соловйов;

Ворожий інформаційний ресурс – "Украина.ру";

Ворожий інформаційний ресурс – "Кремлёвская прачка".

Зазначена інформація дає фахівцям ЦПД ґрунтовні підстави вважати, що всі ці інформаційні операції є частиною однієї масштабної дезінформаційної кампанії з дискредитації України.