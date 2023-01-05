Дорогой шоппинг и гуманитарка в пакетах Louis Vuitton: россияне распространяют фейки о Зеленской

Россия продолжает проводить информационные операции, чтобы посеять панику и раздор среди украинцев. Вслед за кампанией, направленной на дискредитацию фигуры президента Владимира Зеленского, вражеские информационные ресурсы переключили свое внимание на первую леди.

Центр противодействия дезинформации выявил ряд информационных операций, которые дискредитировали деятельность Елены Зеленской и пытались создать ложное представление о ней у международной и национальной аудитории, сообщает 24 канал.

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Россияне распространяют фейки об Елене Зеленской

ЦПД выявил 3 взаимосвязанных информационных операций, которые были направлены против первой леди, в частности:

Фейковое сообщение о расходовании Зеленской 40 тысяч евро на шоппинг в Париже;

Фейковое сообщение о нецелевом использовании финансовой помощи от Польши для открытия благотворительного фонда Olena Zelenska Foundation;

Фейковые материалы о гуманитарной помощи, которую якобы оказывали украинцам в фирменных пакетах Louis Vuitton Paris.

Общее распространение кампании – более 4 миллионов просмотров. Учитывая ее близость во временном промежутке к операции, направленной на дискредитацию президента, а также похожий набор техник манипуляций и каналов распространения дезинформации, можно сделать вывод, что дискредитация первой леди является продолжением кампании "Черная дыра".

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Фейки распространялись в твиттере и телеграмме

В рамках дезинформационной кампании по дискредитации Зеленской специалисты ЦПД заметили характерные особенности распространения российской дезинформации.

Так, первая операция изначально формировалась во французском сегменте твиттера, после чего получила распространение в российском сегменте телеграмма. Однако последующие уже носили реверсивный характер, поскольку сначала возникли в телеграмме, а уже потом получили свое распространение в международном сегменте твиттера.

Центр считает, что это было сделано с целью "подкрепления правдивости" информационных операций при распространении дезинформации среди русскоязычного населения, поскольку указанная форма "укрепления" аргументации посредством использования ссылок на международные информационные ресурсы и/или лидеров мнений обычно вызывает большую степень доверия у целевой аудитории,

– говорится в исследовании.

Кроме того, к созданию и распространению фейковых материалов и сообщений были привлечены новые субъекты, среди которых:

Вражеский информационный ресурс, который мимикрирует под украинский – "ХМАРА";

Вражеский информационный ресурс, который мимикрирует под украинский – "Укропский Фреш";

Белорусский вражеский информационный ресурс – "Шкварка News".

В Центре считают, что использование новых ресурсов для распространения имело целью увеличить общий охват через привлечение украинской и белорусской аудиторий. Несмотря на обманчивое изменение объекта дискредитации, цель, которую пытались достичь враждебные информационные ресурсы, остается неизменной – прекращение предоставления помощи Украине и дискредитация ее в глазах международных партнеров.

Независимо от того, дискредитируют президента или первую леди, главным объектом дискредитации остается Украина и помощь, которую ей выделяют партнеры. Это подтверждается также тем, что информационные операции распространяли те же нарративы, а именно:

"Украина – коррумпированное государство";

"Западная помощь разворовывается";

"Украинские чиновники некомпетентны".

Кроме того, к распространению кампании привлекли тех же субъектов, среди которых:

Российский пропагандист – Владимир Соловьев;

Вражеский информационный ресурс – "Украина.ру";

Вражеский информационный ресурс – "Кремлёвская прачка".

Указанная информация дает специалистам ЦПД основания считать, что все эти информационные операции являются частью одной масштабной дезинформационной кампании по дискредитации Украины.