Центр противодействия дезинформации выявил ряд информационных операций, которые дискредитировали деятельность Елены Зеленской и пытались создать ложное представление о ней у международной и национальной аудитории, сообщает 24 канал.

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Россияне распространяют фейки об Елене Зеленской

ЦПД выявил 3 взаимосвязанных информационных операций, которые были направлены против первой леди, в частности:

Фейковое сообщение о расходовании Зеленской 40 тысяч евро на шоппинг в Париже;

Фейковое сообщение о нецелевом использовании финансовой помощи от Польши для открытия благотворительного фонда Olena Zelenska Foundation;

Фейковые материалы о гуманитарной помощи, которую якобы оказывали украинцам в фирменных пакетах Louis Vuitton Paris.

Общее распространение кампании – более 4 миллионов просмотров. Учитывая ее близость во временном промежутке к операции, направленной на дискредитацию президента, а также похожий набор техник манипуляций и каналов распространения дезинформации, можно сделать вывод, что дискредитация первой леди является продолжением кампании "Черная дыра".

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Фейки распространялись в твиттере и телеграмме

В рамках дезинформационной кампании по дискредитации Зеленской специалисты ЦПД заметили характерные особенности распространения российской дезинформации.

Так, первая операция изначально формировалась во французском сегменте твиттера, после чего получила распространение в российском сегменте телеграмма. Однако последующие уже носили реверсивный характер, поскольку сначала возникли в телеграмме, а уже потом получили свое распространение в международном сегменте твиттера.

Центр считает, что это было сделано с целью "подкрепления правдивости" информационных операций при распространении дезинформации среди русскоязычного населения, поскольку указанная форма "укрепления" аргументации посредством использования ссылок на международные информационные ресурсы и/или лидеров мнений обычно вызывает большую степень доверия у целевой аудитории,

– говорится в исследовании.

Кроме того, к созданию и распространению фейковых материалов и сообщений были привлечены новые субъекты, среди которых:

Вражеский информационный ресурс, который мимикрирует под украинский – "ХМАРА";

Вражеский информационный ресурс, который мимикрирует под украинский – "Укропский Фреш";

Белорусский вражеский информационный ресурс – "Шкварка News".

В Центре считают, что использование новых ресурсов для распространения имело целью увеличить общий охват через привлечение украинской и белорусской аудиторий. Несмотря на обманчивое изменение объекта дискредитации, цель, которую пытались достичь враждебные информационные ресурсы, остается неизменной – прекращение предоставления помощи Украине и дискредитация ее в глазах международных партнеров.

Независимо от того, дискредитируют президента или первую леди, главным объектом дискредитации остается Украина и помощь, которую ей выделяют партнеры. Это подтверждается также тем, что информационные операции распространяли те же нарративы, а именно:

"Украина – коррумпированное государство";

"Западная помощь разворовывается";

"Украинские чиновники некомпетентны".

Кроме того, к распространению кампании привлекли тех же субъектов, среди которых:

Российский пропагандист – Владимир Соловьев;

Вражеский информационный ресурс – "Украина.ру";

Вражеский информационный ресурс – "Кремлёвская прачка".

Указанная информация дает специалистам ЦПД основания считать, что все эти информационные операции являются частью одной масштабной дезинформационной кампании по дискредитации Украины.