Росіяни час від часу виходять у Чорне море, бо бояться "Перл-Харбора", – Плетенчук

Російські кораблі майже не показуються в Азовському морі, адже бояться бути знищеними. Натомість у Чорному морі спостерігалися масові виходи ворожих суден.

За словами речника ВМС Дмитра Плетенчука, ці виходи були короткочасними – не більше однієї – двох діб. Їх окупанти здійснюють через дві єдині причини, передає 24 Канал із посиланням на "Ми – Україна".

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Чому окупанти на свій ризик виходять у Чорне море

Після втечі з Криму залишки чорноморського флоту заховалися у порту в Новоросійську. Звідти показувати носа судна противника наважуються лише через страх бути знищеними усі разом. Окупанти бояться, аби пункт базування їхніх кораблів у Новоросійську не перетворився на другий "Перл-Харбор".

Довідка: Напад на Перл-Гарбор – раптовий комбінований напад на американські військово-морську та повітряну бази японської палубної авіації авіаносного об’єднання віцеадмірала Наґумо Тюїті та карликових субмарин, які до місця нападу доставили підводними човнами Японського імператорського флоту. Було потоплено 4 лінкори, 2 есмінці, 1 мінний загороджувач. Ще 4 лінкори, 3 легких крейсери й 1 есмінець отримали значні пошкодження. 188 літаків американської авіації було знищено, а ще 159 було значно пошкоджено. Американці втратили 2403 людини вбитими і 1178 — пораненими.

Виходити в море кораблі можуть також задля проведення тренувань з розосередження корабельного складу у разі учбової тривоги.

Також Плетенчук розповів, що росіяни досі не намагаються розширити власний порт в Новоросійську.

В принципі там гавань більш-менш закрита. Але у цей період штормів, який розпочався і до середини весни десь буде – там навігація досить складна. Цемеська бухта – там не так просто, тому це одна з причин, чому росіяни свого часу дуже хотіли залишитися в Криму,

– пояснив речник ВМС.