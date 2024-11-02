Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Business Insider. Журналісти також оприлюднили супутникові знімки, де показані переміщення ворожих кораблів.

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Чому росіяни переміщали флот з Новоросійська і вертали назад

У виданні написали, що на отриманих супутникових знімках видно, що Росія частково або повністю відводила свої кораблі з Новоросійська на короткий проміжок часу.

Наразі ці передислокації не пов'язують з чимось конкретним, але журналісти припускають, що це може бути пов'язано з ударами українських військових по Чорноморському флоту країни-агресорки, який до цього розташовувався у Севастополі, в тимчасово окупованому Криму.

У компанії BlackSky, яка зробила відповідні знімки з супутників, наголосили, що в Новоросійську зазвичай перебуває понад 50 суден. Це як надводні бойові кораблі та підводних човнів, так і допоміжні судна та буксири.

Перші прояви "дивної поведінки" ворожого флоту зафіксували у вересні цього року. Тоді ворожі військові судна ненадовго залишили новоросійський порт, а згодом повернулися назад. Таких випадків, за даними BlackSky, поки що було три, всі вони показували часткове і повне виведення кораблів з військово-морської бази.

Так, на фото від 2 вересня можна побачити, як Чорноморський флот активно залишає порт Новоросійськ. Тоді понад два десятки суден вийшли з порту до гавані.

Понад 20 російських суден залишали порт Новоросійська 2 вересня / Фото BlackSky

Подібні дії відбувалися й 11 вересня. Тоді з усього наявного флоту у порту Новоросійська залишилося лише 7 ворожих суден.

11 вересня у Новоросійську лишилося лише 7 кораблів / Фото BlackSky

А 14 вересня у порту взагалі не було ворожих кораблів. За даними аналітиків, деякі з них "ховалися" в сусідньому торговому порту.

14 вересня у новоросійському порту не було жодного корабля / Фото BlackSky

Працівник розвідки на умовах анонімності прокоментував виданню поведінку флоту Росії в Новоросійську як "нову тактику". Однак поки що незрозуміло, у чому саме полягає її мета.

Найцікавіше те, що коли кораблі розійшлися, наступної атаки не було. Це абсолютно нове явище, коли військово-морські кораблі повністю полишають порт. Їм просто більше нікуди йти,

– зауважив розвідник.

Водночас представник розвідки зазначив, що російські кораблі, які вийшли з Новоросійська в основному "тиняються" за межами порту. Ба більше, подекуди вони скупчуються, що також робить їх вразливими до атак.

Дехто з аналітиків припускають, що така "дивна поведінка" російського флоту може бути реакцією на тодішні повідомлення про те, що США та Велика Британія можуть зняти обмеження на використання їхніх ракет великої дальності для ударів вглиб країни-агресорки.

Однак OSINT-аналітик та співробітник дослідницького центру American Enterprise Institute Брейді Афрік розповів журналістам, що Україна стабільно розвиває свої можливості для завдання далекобійних ударів по російських військових суднах.