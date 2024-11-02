Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Business Insider. Журналисты также обнародовали спутниковые снимки, где показаны перемещения вражеских кораблей.

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Почему россияне перемещали флот из Новороссийска и возвращали обратно

В издании написали, что на полученных спутниковых снимках видно, что Россия частично или полностью отводила свои корабли из Новороссийска на короткий промежуток времени.

Сейчас эти передислокации не связывают с чем-то конкретным, но журналисты предполагают, что это может быть связано с ударами украинских военных по Черноморскому флоту страны-агрессора, который до этого располагался в Севастополе, во временно оккупированном Крыму.

В компании BlackSky, которая сделала соответствующие снимки со спутников, отметили, что в Новороссийске обычно находится более 50 судов. Это как надводные боевые корабли и подводные лодки, так и вспомогательные суда и буксиры.

Первые проявления "странного поведения" вражеского флота зафиксировали в сентябре этого года. Тогда вражеские военные суда ненадолго покинули новороссийский порт, а затем вернулись. Таких случаев, по данным BlackSky, пока было три, все они показывали частичный и полный вывод кораблей с военно-морской базы.

Так, на фото от 2 сентября можно увидеть, как Черноморский флот активно покидает порт Новороссийск. Тогда более двух десятков судов вышли из порта в гавань.

Более 20 российских судов покидали порт Новороссийска 2 сентября / Фото BlackSky

Подобные действия происходили и 11 сентября. Тогда из всего имеющегося флота в порту Новороссийска осталось лишь 7 вражеских судов.

11 сентября в Новороссийске осталось только 7 кораблей / Фото BlackSky

А 14 сентября в порту вообще не было вражеских кораблей. По данным аналитиков, некоторые из них "прятались" в соседнем торговом порту.

14 сентября в новороссийском порту не было ни одного корабля / Фото BlackSky

Работник разведки на условиях анонимности прокомментировал изданию поведение флота России в Новороссийске как "новую тактику". Однако пока непонятно, в чем именно заключается ее цель.

Самое интересное то, что когда корабли разошлись, следующей атаки не было. Это совершенно новое явление, когда военно-морские корабли полностью покидают порт. Им просто больше некуда идти,

– отметил разведчик.

В то же время представитель разведки отметил, что российские корабли, которые вышли из Новороссийска в основном "слоняются" за пределами порта. Более того, иногда они скапливаются, что также делает их уязвимыми к атакам.

Некоторые аналитики предполагают, что такое "странное поведение" российского флота может быть реакцией на тогдашние сообщения, что США и Великобритания могут снять ограничения на использование их ракет большой дальности для ударов вглубь страны-агрессора.

Однако OSINT-аналитик и сотрудник исследовательского центра American Enterprise Institute Брейди Африк рассказал журналистам, что Украина стабильно развивает свои возможности для нанесения дальнобойных ударов по российским военным судам.