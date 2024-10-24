В частности, россияне учатся быстро покидать базу в Новороссийске. Об этом рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Смотрите также Печально известный "Адмирал Кузнецов": единственный авианосец России имеет много проблем

Россияне боятся атаки на базу в Новороссийске

"Тенденция остается статичной. Есть некий статус-кво, в результате которого все сведено к тому, что россияне вынуждены прятаться на своей базе – пункте базирования "Новороссийск". Теперь у них еще появилось дополнительное развлечение – срочно базу покидать", – рассказал Плетенчук.

Он пояснил, что так российская армия тренируется, потому что имеет опасения, что они могут быть поражены непосредственно на пункте базирования.

"Мы наблюдали несколько таких выходов в море. Тогда общество, конечно, начало задавать вопросы, что это было. Почему они вышли, причем так массово. Но все вы видели, что они так же массово туда и вернулись", – отметил представитель ВМС ВСУ.

Довольно быстро россияне вернулись обратно, потому что они не имеют никаких других пунктов базирования в Черноморском регионе.

Об Азовском море пока вообще речь не идет, и остается у них одна такая локация. Другие пункты базирования являются более открытыми и менее безопасными,

– подытожил Плетенчук.