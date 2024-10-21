Известно, что у авианосца некачественные трубопровод и котельная система. Как пишет The National Interest, россияне традиционно хотят скрыть проблему и не учитывают постоянные поломки котлов.

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Что не так с единственным авианосцем России

Единственный авианосец России "Адмирал Кузнецов" работает на мазуте – тяжелом бункерном топливе, и именно поэтому возникают многочисленные проблемы, ведь во время сжигания возникают повреждения.

Так, одной из самых частых проблем является поломка котлов. Это снижает скорость авианосца до 4 узлов (7,4 километра в час), а потому – судно не может самостоятельно преодолевать расстояние и требует буксировки (как это было в 2012 году возле Сирии).

Дело в том, что "Адмирал Кузнецов" работает на мазуте, а не на энергии атома, как американские авианосцы. Этот тяжелый нефтехимический продукт – стандарт для судов 70-х годов, хотя тогда и существовали другие способы горючего. СССР спустил авианосец на воду в 1985 году, и почти за 40 лет не отказалась от вредного мазута, из-за которого возникают одни проблемы.

Сейчас "Адмирал Кузнецов" не может на полную мощность использовать собственные котлы, ведь имеет трубы низкого качества, а сжигание мазута – процесс очень сложный. Кроме того, этот материал липкий и почти не оттирается от одежды.

Черный дым - следствие некачественной системы труб и котлов "Кузнецова". Это вероятный итог неправильной калибровки механизмов предварительного подогрева или впрыска. Итак, мазут, впрыскиваемый в камеру сгорания, не успевал сгореть полностью,

– объяснили в The National Interest.

Поэтому, постоянный черный дым – это не "морская традиция", как утверждает российская пропаганда, а следствие постоянных проблем авианосца.