Россияне время от времени выходят в Черное море, потому что боятся "Перл-Харбора", – Плетенчук

Российские корабли почти не показываются в Азовском море, ведь боятся быть уничтоженными. Зато в Черном море наблюдались массовые выходы вражеских судов.

По словам спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, эти выходы были кратковременными – не более одной – двух суток. Их оккупанты осуществляют по двум единственным причинам, передает 24 Канал со ссылкой на "Мы – Украина".

Смотрите также В Group 13 ответили, боятся ли морские дроны Magura российской РЭБ

Почему оккупанты на свой риск выходят в Черное море

После побега из Крыма остатки черноморского флота спрятались в порту в Новороссийске. Оттуда показывать нос судна противника решаются только из-за страха быть уничтоженными все вместе. Оккупанты боятся, чтобы пункт базирования их кораблей в Новороссийске не превратился во второй "Перл-Харбор".

Справка: Нападение на Перл-Харбор – внезапное комбинированное нападение на американские военно-морскую и воздушную базы японской палубной авиации авианесущего объединения вице-адмирала Нагумо Тюити и карликовых субмарин, которые к месту нападения доставили подводными лодками Японского императорского флота. Было потоплено 4 линкора, 2 эсминца, 1 минный заградитель. Еще 4 линкора, 3 легких крейсера и 1 эсминец получили значительные повреждения. 188 самолетов американской авиации было уничтожено, а еще 159 было значительно повреждено. Американцы потеряли 2403 человека убитыми и 1178 - ранеными.

Выходить в море корабли могут также для проведения тренировок по рассредоточению корабельного состава в случае учебной тревоги.

Также Плетенчук рассказал, что россияне до сих пор не пытаются расширить собственный порт в Новороссийске.

В принципе там гавань более-менее закрыта. Но в этот период штормов, который начался и до середины весны где-то будет – там навигация достаточно сложная. Цемесская бухта – там не так просто, поэтому это одна из причин, почему россияне в свое время очень хотели остаться в Крыму,

– объяснил представитель ВМС.