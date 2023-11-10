Забули, як користуватись: Світан пояснив, навіщо росіяни нині застосовують МіГ

Росіяни не підіймають носії "Кинджалів" у Криму, бо не мають для цього спеціальних інженерних служб обслуговування, які змогли б забезпечити роботу штурмовиків. Натомість винищувачі МіГ модифікації БМ патрулюють ситуацію у Криму та акваторії Чорного моря.

Навіть не патрулюють, а вчаться "якомога довше висіти у повітрі". Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

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Усі завдання, які виконують МіГ

За словами Світана, імовірно, у Криму росіяни проводять заходи з підготовки літального складу, займаються перепідготовкою та надають допуски на польоти.

МіГ-31 давно нормально не використовувався. Тому льотний склад втратив вправність для "підтримки штанів" – так називають на льотному сленгу. Їм дають відповідні нальоти і вони проводять польоти: тренувальні, контрольні, провізні,

– пояснив військовий експерт.

Світан пояснив, які завдання нині виконують МіГ: дивитися відео

Тобто, російські пілоти виконують низку завдань у повітрі: заправка, зліт, посадка, політ по кругу, відпрацювання маршрутів, дозаправлення. Окупанти намагаються через авіацію контролювати ситуацію у Чорному морі.

Утім, винищувачі МіГ за потреби можуть також контролювати ситуацію на Близькому Сході завдяки дозаправленню у повітрі. Мовиться про Сирію та Середземне море, адже росіяни мають механізми проходу.

Як пояснив Світан, російські МіГ зосереджені у Чорному морі, позаяк виконують певні завдання, і, у разі зіткненні зможуть впасти у воду, а не на сушу.

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