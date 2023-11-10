Забыли, как пользоваться: Свитан объяснил, зачем россияне сейчас применяют МиГ

Россияне не поднимают носители "Кинжалов" в Крыму, потому что не имеют для этого специальных инженерных служб обслуживания, которые смогли бы обеспечить работу штурмовиков. Зато истребители МиГ модификации БМ патрулируют ситуацию в Крыму и акватории Черного моря.

Даже не патрулируют, а учатся "как можно дольше висеть в воздухе". Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

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Все задачи, выполняющие МиГ

По словам Свитана, предположительно, в Крыму россияне проводят мероприятия по подготовке летательного состава, занимаются переподготовкой и предоставляют допуски на полеты.

МиГ-31 давно нормально не использовался. Поэтому летный состав потерял сноровку для "поддержки штанов" – так называют на летном сленге. Им дают соответствующие налеты и они проводят полеты: тренировочные, контрольные, провозные,

– объяснил военный эксперт.

Свитан объяснил, какие задачи сейчас выполняют МиГ: смотреть видео

То есть, российские пилоты выполняют ряд задач в воздухе: заправка, взлет, посадка, полет по кругу, отработка маршрутов, дозаправка. Оккупанты пытаются через авиацию контролировать ситуацию в Черном море.

Впрочем, истребители МиГ при необходимости могут также контролировать ситуацию на Ближнем Востоке благодаря дозаправке в воздухе. Речь идет о Сирии и Средиземном море, ведь у россиян есть механизмы прохода.

Как пояснил Свитан, российские МиГ сосредоточены в Черном море, поскольку выполняют определенные задачи, и в случае столкновения смогут упасть в воду, а не на сушу.

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