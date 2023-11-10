Забыли, как пользоваться: Свитан объяснил, зачем россияне сейчас применяют МиГ
Россияне не поднимают носители "Кинжалов" в Крыму, потому что не имеют для этого специальных инженерных служб обслуживания, которые смогли бы обеспечить работу штурмовиков. Зато истребители МиГ модификации БМ патрулируют ситуацию в Крыму и акватории Черного моря.
Даже не патрулируют, а учатся "как можно дольше висеть в воздухе". Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.
Смотрите также В обход санкций: как частные российские бизнес-джеты продолжают летать
Все задачи, выполняющие МиГ
По словам Свитана, предположительно, в Крыму россияне проводят мероприятия по подготовке летательного состава, занимаются переподготовкой и предоставляют допуски на полеты.
МиГ-31 давно нормально не использовался. Поэтому летный состав потерял сноровку для "поддержки штанов" – так называют на летном сленге. Им дают соответствующие налеты и они проводят полеты: тренировочные, контрольные, провозные,
– объяснил военный эксперт.
Свитан объяснил, какие задачи сейчас выполняют МиГ: смотреть видео
То есть, российские пилоты выполняют ряд задач в воздухе: заправка, взлет, посадка, полет по кругу, отработка маршрутов, дозаправка. Оккупанты пытаются через авиацию контролировать ситуацию в Черном море.
Впрочем, истребители МиГ при необходимости могут также контролировать ситуацию на Ближнем Востоке благодаря дозаправке в воздухе. Речь идет о Сирии и Средиземном море, ведь у россиян есть механизмы прохода.
Как пояснил Свитан, российские МиГ сосредоточены в Черном море, поскольку выполняют определенные задачи, и в случае столкновения смогут упасть в воду, а не на сушу.
Россияне атакуют территорию Украины
- Сегодня, 10 ноября, воздушная тревога в Украине продолжалась более 3,5 часа. Предположительно длительное пребывание российских истребителей в небе МиГ-31К связано с отработкой задач по дозаправке в воздухе.
- Спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат объяснил, почему в западных областях Украины труднее сбивать "Шахеды". По его словам, начиная с Хмельницкой и Тернопольской области, местность является холмистой, что усложняет сбивание враждебных целей. Ведь "Шахеды" нужно не только слышать дрон, его нужно еще и видеть.
- Этой ночью силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены 5 из 6 дронов "Шахедов" и одна ракета.