Навіть не патрулюють, а вчаться "якомога довше висіти у повітрі". Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.
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Усі завдання, які виконують МіГ
За словами Світана, імовірно, у Криму росіяни проводять заходи з підготовки літального складу, займаються перепідготовкою та надають допуски на польоти.
МіГ-31 давно нормально не використовувався. Тому льотний склад втратив вправність для "підтримки штанів" – так називають на льотному сленгу. Їм дають відповідні нальоти і вони проводять польоти: тренувальні, контрольні, провізні,
– пояснив військовий експерт.
Світан пояснив, які завдання нині виконують МіГ: дивитися відео
Тобто, російські пілоти виконують низку завдань у повітрі: заправка, зліт, посадка, політ по кругу, відпрацювання маршрутів, дозаправлення. Окупанти намагаються через авіацію контролювати ситуацію у Чорному морі.
Утім, винищувачі МіГ за потреби можуть також контролювати ситуацію на Близькому Сході завдяки дозаправленню у повітрі. Мовиться про Сирію та Середземне море, адже росіяни мають механізми проходу.
Як пояснив Світан, російські МіГ зосереджені у Чорному морі, позаяк виконують певні завдання, і, у разі зіткненні зможуть впасти у воду, а не на сушу.
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