Погрожують "бесідами" в МДБ: як окупанти на Донбасі змушують людей отримувати паспорти Росії

На підприємствах, які розташовані на тимчасово окупованих територіях, посилять санкції щодо подання кументів на російські паспорти працівниками підприємств, а також своєчасне їх отримання. Нові правила діятимуть з 1 серпня 2021 року.

Таке рішення бойовиків зумовлене завданням кураторів від Кремля, а також російськими політтехнологами. Вони які намагаються виконати завдання та підвищити кількість мешканців ОРДЛО із паспортами Росії.

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Активну паспортизацію українського населення на тимчасово окупованих територіях проводять для підвищення явки на виборах.

Що передбачають нові "санкції"

Працівників підприємств, що не оформили або не подали заявку на оформлення паспорту Росії, звільнятимуть з підприємств та установ, які контролюють бойовики.

Людей, що відмовляються від отримання паспортів, будуть викликати на профілактичні бесіди в місцевих відділеннях самопроголошеного міністерства державної (МДБ) безпеки на Донбасі.

Водночас підприємців, які відмовляються отримати російські паспорти, можуть позбавити підприємницьких патентів.

Головне про паспортизацію в ОРДЛО

Загалом на тимчасово окупованих територіях діють 66 пунктів збору документів для отримання російських паспортів. Ще 8 пунктів видачі документів працюють у Ростовській області Росії.

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Російська влада вважає, що на вибори до Держдуми прийдуть близько 75% українців, які вже отримали паспорти. Мовиться про приблизно 550 тисяч громадян України, що мешкають в ОРДЛО.

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