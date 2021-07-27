Погрожують "бесідами" в МДБ: як окупанти на Донбасі змушують людей отримувати паспорти Росії
Джерело:Східна Правозахисна група
На підприємствах, які розташовані на тимчасово окупованих територіях, посилять санкції щодо подання кументів на російські паспорти працівниками підприємств, а також своєчасне їх отримання. Нові правила діятимуть з 1 серпня 2021 року.
Таке рішення бойовиків зумовлене завданням кураторів від Кремля, а також російськими політтехнологами. Вони які намагаються виконати завдання та підвищити кількість мешканців ОРДЛО із паспортами Росії.
До теми Окупація в дії: жителям Донбасу з роспаспортами дозволять голосувати на виборах у Держдуму
Активну паспортизацію українського населення на тимчасово окупованих територіях проводять для підвищення явки на виборах.
Що передбачають нові "санкції"
- Працівників підприємств, що не оформили або не подали заявку на оформлення паспорту Росії, звільнятимуть з підприємств та установ, які контролюють бойовики.
- Людей, що відмовляються від отримання паспортів, будуть викликати на профілактичні бесіди в місцевих відділеннях самопроголошеного міністерства державної (МДБ) безпеки на Донбасі.
- Водночас підприємців, які відмовляються отримати російські паспорти, можуть позбавити підприємницьких патентів.
Головне про паспортизацію в ОРДЛО
Загалом на тимчасово окупованих територіях діють 66 пунктів збору документів для отримання російських паспортів. Ще 8 пунктів видачі документів працюють у Ростовській області Росії.
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Російська влада вважає, що на вибори до Держдуми прийдуть близько 75% українців, які вже отримали паспорти. Мовиться про приблизно 550 тисяч громадян України, що мешкають в ОРДЛО.
Російські паспорти на Донбасі: останні новини
- Російська влада дозволила жителям Донецької та Луганської областей, які мають паспорти, брати участь у виборах до Держдуми. Їх проведуть у вересні 2021 року.
- Згідно з розслідуванням, українська суддя з Донеччини має не лише російській паспорт, а й квартиру в окупованому Криму.
- Станом на 16 липня понад 700 тисяч українців на Донбасі подали заявки на отримання документів.