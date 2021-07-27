Угрожают "беседами" в МГБ: как оккупанты на Донбассе заставляют людей получать паспорта России

На предприятиях, расположенных на временно оккупированных территориях, ужесточат санкции касательно подачи документов на российские паспорта работниками предприятий, а также своевременное их получение. Новые правила будут действовать с 1 августа 2021 года.

Такое решение боевиков обусловлено задачей кураторов от Кремля, а также российскими политтехнологами. Они пытаются выполнить задачи и повысить количество жителей ОРДЛО с паспортами России.

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Активную паспортизацию украинского населения на временно оккупированных территориях проводят для повышения явки на выборах.

Что предусматривают новые "санкции"

Работников предприятий, что не оформили или не подали заявку на оформление паспорта России, будут увольнять с предприятий и учреждений, которые контролируют боевики.

Людей, которые отказываются от получения паспортов, будут вызывать на профилактические беседы в местные отделения самопровозглашенного министерства государственной (МГБ) безопасности на Донбассе.

В то же время предпринимателей, которые отказываются получить российские паспорта, могут лишить предпринимательских патентов.

Главное о паспортизации в ОРДЛО

В целом на временно оккупированных территориях действуют 66 пунктов сбора документов для получения российских паспортов. Еще 8 пунктов выдачи документов работают в Ростовской области России.

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Российские власти считают, что на выборы в Госдуму придут около 75% украинцев, которые уже получили паспорта. Говорится о примерно 550 тысячах граждан Украины, проживающих в ОРДЛО.

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