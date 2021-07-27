Такое решение боевиков обусловлено задачей кураторов от Кремля, а также российскими политтехнологами. Они пытаются выполнить задачи и повысить количество жителей ОРДЛО с паспортами России.
К теме Оккупация в действии: жителям Донбасса с роспаспортами разрешат голосовать на выборах в Госдуму
Активную паспортизацию украинского населения на временно оккупированных территориях проводят для повышения явки на выборах.
Что предусматривают новые "санкции"
- Работников предприятий, что не оформили или не подали заявку на оформление паспорта России, будут увольнять с предприятий и учреждений, которые контролируют боевики.
- Людей, которые отказываются от получения паспортов, будут вызывать на профилактические беседы в местные отделения самопровозглашенного министерства государственной (МГБ) безопасности на Донбассе.
- В то же время предпринимателей, которые отказываются получить российские паспорта, могут лишить предпринимательских патентов.
Главное о паспортизации в ОРДЛО
В целом на временно оккупированных территориях действуют 66 пунктов сбора документов для получения российских паспортов. Еще 8 пунктов выдачи документов работают в Ростовской области России.
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Российские власти считают, что на выборы в Госдуму придут около 75% украинцев, которые уже получили паспорта. Говорится о примерно 550 тысячах граждан Украины, проживающих в ОРДЛО.
Российские паспорта на Донбассе: последние новости
- Российские власти разрешили жителям Донецкой и Луганской областей, у которых есть российские паспорта, участвовать в выборах в Госдуму. Их проведут в сентябре 2021 года.
- Согласно расследованию, украинская судья из Донецкой области имеет не только российской паспорт, но и квартиру в оккупированном Крыму.
- По состоянию на 16 июля более 700 тысяч украинцев на Донбассе подали заявки на получение документов.