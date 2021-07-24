Об этом свидетельствуют результаты OSINT-расследования. Согласно ему, квартиру в оккупированном Севастополе Переясловская получила уже после российской оккупации Крыма, а гражданство России в 2019 году.
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Площадь квартиры в оккупированном Россией Севастополе составляет 134 квадратных метра. Судья приобрела ее в 2016 году и записала на свою родную тетю. В указанной квартире Переясловская проживала в период отпуска, который длился почти 2 года – с 26 октября 2018 года до 19 августа 2020 года.
Расследователи установили, что судья в течение последних 4 лет 9 раз под разными предлогами выезжала на территорию государства-агрессора и оккупированного Крыма. Интересно, что сейчас судья Переясловская находится в очередном отпуске – снова в оккупированном Севастополе.
Получается, что после приобретения гражданства России судья Переясловская использует паспорт России для прохождения российских пунктов пропуска, а паспорт гражданки Украины – для проезда через украинские ПП,
– говорится в расследовании.
Что известно о судье с российским паспортом
- Юлия Переясловская в 2013 – 2016 годах работала в Высшем совете юстиции Украины помощником председателя ВСЮ и ведущим специалистом секретариата.
- В Селидовский горсуд Донецкой области Переясловскую назначили в 2016 году. Она в основном устраняется от рассмотрения дел, связанных с российской агрессией, боевиками и терроризмом, подавая заявление о самоотводе.
- Правда, в мае 2018 года она рассматривала дело в отношении боевика и освободила это лицо от уголовной ответственности.