Про це свідчать результати OSINT-розслідування. Згідно з ним, квартиру в окупованому Севастополі Переясловська отримала вже після російської окупації Криму, а громадянство Росії – у 2019 році.
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Нерухомість судді в Криму
Площа квартири в окупованому Росією Севастополі складає 134 квадратних метри. Суддя придбала її у 2016 році та записала на свою рідну тітку. У зазначеній квартирі Переясловська проживала у період відпустки, яка тривала майже 2 роки – із 26 жовтня 2018 року до 19 серпня 2020 року.
Розслідувачі встановили, що суддя протягом останніх 4 років 9 разів під різними приводами виїжджала на територію держави-агресора та окупованого Криму. Цікаво, що зараз суддя Переясловська перебуває в черговій відпустці – знову в окупованому Севастополі.
Виходить, що після набуття громадянства Росії суддя Переясловська використовує паспорт Росії для проходження російських пунктів пропуску, а паспорт громадянки України – для проїзду через українські ПП,
– мовиться у розслідуванні.
Що відомо про суддю з російським паспортом
- Юлія Переясловська у 2013 – 2016 роках працювала у Вищій раді юстиції України помічником голови ВРЮ та провідним спеціалістом секретаріату.
- У Селидівський міськсуд на Донеччину Переясловську призначили 2016 року. Вона здебільшого усувається від розгляду справ, що пов'язані з російською агресією, бойовиками та тероризмом, подаючи заяву про самовідвід.
- Щоправда, у травні 2018 року вона розглядала справу щодо бойовика і звільнила цю особу від кримінальної відповідальності.