Білборд з'явився між населеними пунктами Волноваха та Курахово. На ньому зображені персонажі із радянського мультсеріалу "Троє з Простоквашино" – Шарік та Матроскін.

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Пес Шарік тримає у руках російський паспорт, який він, очевидно, щойно отримав. "Вітаю тебе, ти балбєс", – так на це реагує Матроскін. Послання від Матроскіна адресовано жителям окупованих територій, які отримали російські паспорти й зможуть взяти участь в голосуванні на виборах до Держдуми.

Видавати російські документи почали з дозволу Путіна ще у червні 2019 року. Тоді він погодив видачу паспортів українцям-жителям Донбасу за спрощеною процедурою

Зверніть увагу! За інформацією правозахисників, заявки на отримання паспортів Росії вже подали 705 тисяч жителів Донбасу.

Російські паспорти на Донбасі: останні новини