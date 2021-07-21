Билборд появился между населенными пунктами Волноваха и Курахово. На нем изображены персонажи из советского мультсериала "Трое из Простоквашино" – Шарик и Матроскин.

Читайте также Это не присоединение к России, – заместитель главы администрации Путина о паспортизации Донбасса

Пес Шарик держит в руках российский паспорт, который он, очевидно, только что получил. "Поздравляю тебя, ты балбес", – так на это реагирует Матроскин. Послание от Матроскина адресовано жителям оккупированных территорий, которые получили российские паспорта и смогут принять участие в голосовании на выборах в Госдуму.

Выдавать российские документы начали с разрешения Путина еще в июне 2019 года. Тогда он согласовал выдачу паспортов украинцам-жителям Донбасса по упрощенной процедуре

Обратите внимание! По информации правозащитников, заявки на получение паспортов России уже подали 705 тысяч жителей Донбасса.

Российские паспорта на Донбассе: последние новости