Росія прагне перемовин з НАТО на своїх умовах, – політолог про ракети над Румунією

В Україні заявили, що під час масованої ракетної атаки 10 лютого російські ракети порушили повітряний простір Румунії. Однак влада Румунії заперечує це з власних міркувань.

Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Віргінський. За повідомленням української влади, російські ракети перетнули державний кордон України з Молдовою та Румунією, після чого знову залетіли на територію України.

Дивіться також Мовчання НАТО через ракету в Румунії: чому не варто чекати на застосування 5-ї статті

Однак Міністерство оборони Румунії заперечує інформацію про проліт ракет над своєю територією. За словами Вігірінського, Росія вже не вперше нехтує повітряним простором іншої країни. Це свідчить про те, що Кремль свідомо йде на такий крок.

"Посилення систем протиповітряної оборони потрібно не лише Україні, а й всім тим країнам, які межують з нами", – зауважив політолог.

Чому у НАТО не реагують на дії Росії

Вігірінський вважає, що реакція Румунії та НАТО на інцидент з російськими ракетами є цілком прогнозованою.

У НАТО постійно говорять про недопущення прямого конфлікту з Росією. Тому й політична реакція на інцидент у Польщі, а згодом – і в Румунії залишається незмінною,

– сказав політолог.

Він переконаний, що країни НАТО у політичній риториці не дійдуть до тієї стадії, коли скажуть, що будуть ініціювати перемовини про застосування 5 статті статуту Альянсу.

Андрій Віргінський розповів, чого остерігаються у НАТО: дивіться відео

Росія свідомо провокує НАТО

Румунія є членом НАТО. У випадку підтвердження порушення повітряного простору країни російською ракетою може бути застосована стаття 5 договору Північноатлантичного Союзу. Вона передбачає, що напад на одного учасника НАТО є нападом на усіх його членів і викликає відповідь усіх держав-членів Союзу.

Водночас, на думку Вігірінського, у НАТО розуміють, що Росія свідомо провокує їх на певну асиметричну відповідь. Надалі Кремль міг би використати таку реакцію як привід для застосування ядерної зброї.

Росія шукає привід, щоб підтвердити свою позицію, що вона воює з НАТО, зі США. А як наслідок – вона може застосовувати ядерну доктрину. А це той шлях ескалації, якого не хоче ніхто на планеті,

– наголосив політолог.

Він додав, що потенційна загроза ядерного удару відкриває шлях до політичних домовленостей. Адже коли можуть бути знищені цілі континенти, то рівень ескалації підштовхує до перемовин.

Росія хоче підштовхнути НАТО до перемовин щодо України

Вігірінський вважає, що Росія і далі влаштовуватиме схожі провокації над територіями країн ЄС та НАТО.

"Однак країни НАТО на сьогодні не готові визнавати цей факт. Але така система потурання Росії може призвести до "випадкового" потрапляння російської ракети у певний військовий об'єкт", – зазначив політолог.

Він додав, що тоді у Північноатлантичного Альянсу не буде інших варіантів, окрім як сідати за стіл переговорів з Росією.

Це призведе до бажаного для Росії результату – виходу на перемовини з лідерами НАТО про припинення війни в Україні, під час яких російські інтереси потрібно буде враховувати,

– наголосив Вігірінський.

Інцидент з російськими ракетами 10 лютого: коротко