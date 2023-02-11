Россия стремится к переговорам с НАТО на своих условиях, – политолог о ракетах над Румынией

В Украине заявили, что во время массированной ракетной атаки 10 февраля российские ракеты нарушили воздушное пространство Румынии. Однако власти Румынии отрицают это по собственным соображениям.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Виргинский. По сообщению украинских властей, российские ракеты пересекли государственную границу Украины с Молдовой и Румынией, после чего снова залетели на территорию Украины.

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Однако Министерство обороны Румынии отрицает информацию о пролете ракет над своей территорией. По словам Вигиринского, Россия уже не впервые пренебрегает воздушным пространством другой страны. Это говорит о том, что Кремль сознательно идет на такой шаг.

"Усиление систем противовоздушной обороны нужно не только Украине, но и всем странам, граничащим с нами", – отметил политолог.

Почему в НАТО не реагируют на действия России

Вигиринский считает, что реакция Румынии и НАТО на инцидент с российскими ракетами вполне прогнозируема.

В НАТО постоянно говорят о недопущении прямого конфликта с Россией. Потому и политическая реакция на инцидент в Польше, а впоследствии – и в Румынии остается неизменной,

– сказал политолог.

Он убежден, что страны НАТО в политической риторике не дойдут до стадии, когда скажут, что будут инициировать переговоры о применении 5 статьи устава Альянса.

Андрей Виргинский рассказал, чего опасаются в НАТО: смотрите видео

Россия сознательно провоцирует НАТО

Румыния является членом НАТО. В случае подтверждения нарушения воздушного пространства страны российской ракетой может быть применена статья 5 договора Североатлантического Союза. Она предполагает, что нападение на одного участника НАТО является нападением на всех его членов и вызывает ответ всех государств-членов Союза.

В то же время, по мнению Вигиринского, в НАТО понимают, что Россия сознательно провоцирует их на определенный асимметричный ответ. В дальнейшем Кремль мог бы использовать такую реакцию как повод для применения ядерного оружия.

Россия ищет повод, чтобы подтвердить свою позицию, что она воюет с НАТО, со США. А как следствие – она может использовать ядерную доктрину. А это тот путь эскалации, которого не хочет никто на планете,

– подчеркнул политолог.

Он добавил, что потенциальная угроза ядерного удара открывает путь к политическим договоренностям. Ведь когда могут быть уничтожены целые континенты, уровень эскалации подталкивает к переговорам.

Россия хочет подтолкнуть НАТО к переговорам по Украине

Вигиринский считает, что Россия будет и дальше устраивать подобные провокации над территориями стран ЕС и НАТО.

"Однако страны НАТО сегодня не готовы признавать этот факт. Но такая система попустительства России может привести к "случайному" попаданию российской ракеты в определенный военный объект", – отметил политолог.

Он добавил, что тогда у Североатлантического Альянса не будет других вариантов, кроме как садиться за стол переговоров с Россией.

Это приведет к желаемому для России результату – выходу на переговоры с лидерами НАТО о прекращении войны в Украине, во время которых российские интересы нужно будет учитывать,

– подчеркнул Вигиринский.

Инцидент с российскими ракетами 10 февраля: коротко