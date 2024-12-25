Путін прагне хаосу: на що росіяни здатні в Європі

Росія, напавши на Україну, дестабілізувала ситуацію у світі. Відомо, що російські спецслужби ведуть свою діяльність також у Європі, щоб і там завдавати шкоди цивілізованому світові.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що для його країни є гібридна загроза з боку Росії. Владімір Путін, ймовірно, має на меті дестабілізувати ситуацію у німецькому суспільстві. Доктор політичних наук Якуб Корейба розповів 24 Каналу, що через стратегічні поразки росіян на фронті в Україні, вони намагатимуться компенсувати це гібридними операціями у Європі.

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Плани Росії щодо Європи

Якуб Корейба припустив, що як тільки активна фаза бойових дій на території України завершиться, то Путін удасть, що він не завершив ще нічого. Начебто все лише починається і його злочинна діяльність розвиватиметься в інший спосіб, зокрема диверсійними методами.

Кремлівський диктатор хоче розвалити та дестабілізувати Європу за допомогою диверсійних актів. Доктор політичних наук вважає, що Росія у майбутньому цим займатиметься більш активно, ніж раніше.

Росіяни вже приступили до підривної діяльності, для того, щоб компенсувати свої невдачі на фронті. Ми це бачимо у Польщі: дивні пожежі – горять різні споруди, аварії, поїзди з’їжджають з колій. Але ми (поляки – 24 Канал) не лякаємось через це, адже готові до всього, бо розуміємо, хто у нас сусід,

– підкреслив він.

Загроза для Німеччини

Якуб Корейба зауважив, що Німеччина вважала Росію цивілізованою країною та конструктивним партнером, якого можна в чомусь переконати.

Хвиля турбот, яка очікує Німеччину, мовиться про нацькованих екстремістами мігрантів та неонацистів, які також підсиленні російськими грішми, може призвести до кровопролиття,

– припустив доктор політичних наук.

За його словами, німецька влада багато років не помічала негативного впливу російських спецслужб у своїй державі. Є надія, що це вдасться виправити.

У Кремлі прагнуть довести ситуацію у Німеччини ледь не до громадянської війни. Цього не вийшло в Україні, тому росіяни перекинули всі сили на німецьке суспільство. Результат виборів у Німеччині покаже, чи матиме Росія успіхи у своїх задумах,

– зазначив Якуб Корейба.

Варто додати, що лідери німецьких партій домовилися провести дострокові вибори у 2025 році, ймовірно, 23 лютого. Опозиція наполягала на січневій даті через ризик кризи, але канцлер Олаф Шольц заявив, що це може перевантажити виборні органи. Для запуску дострокових виборів Шольц має програти вотум довіри, проте прагне до цього ухвалити важливі закони, зокрема щодо фінансування України.