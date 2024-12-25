Путин стремится к хаосу: на что россияне способны в Европе

Россия, напав на Украину, дестабилизировала ситуацию в мире. Известно, что российские спецслужбы ведут свою деятельность также в Европе, чтобы и там наносить вред цивилизованному миру.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что для его страны есть гибридная угроза со стороны России. Владимир Путин, вероятно, имеет целью дестабилизировать ситуацию в немецком обществе. Доктор политических наук Якуб Корейба рассказал 24 Каналу, что из-за стратегических поражений россиян на фронте в Украине, они будут пытаться компенсировать это гибридными операциями в Европе.

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Планы России в отношении Европы

Якуб Корейба предположил, что как только активная фаза боевых действий на территории Украины завершится, то Путин сделает, что он не завершил еще ничего. Вроде все только начинается и его преступная деятельность будет развиваться другим способом, в частности диверсионными методами.

Кремлевский диктатор хочет развалить и дестабилизировать Европу с помощью диверсионных актов. Доктор политических наук считает, что Россия в будущем этим будут заниматься более активно, чем раньше.

Россияне уже приступили к подрывной деятельности, для того, чтобы компенсировать свои неудачи на фронте. Мы это видим в Польше: странные пожары – горят различные сооружения, аварии, поезда съезжают с путей. Но мы (поляки – 24 Канал) не пугаемся из-за этого, ведь готовы ко всему, потому что понимаем, кто у нас сосед,

– подчеркнул он.

Угроза для Германии

Якуб Корейба заметил, что Германия считала Россию цивилизованной страной и конструктивным партнером, которого можно в чем-то убедить.

Волна забот, которая ожидает Германию, говорится о натравленных экстремистами мигрантов и неонацистов, которые также усилении российскими деньгами, может привести к кровопролитию,

– предположил доктор политических наук.

По его словам, немецкие власти много лет не замечали негативного влияния российских спецслужб в своем государстве. Есть надежда, что это удастся исправить.

В Кремле стремятся довести ситуацию в Германии чуть ли не до гражданской войны. Этого не получилось в Украине, поэтому россияне перебросили все силы на немецкое общество. Результат выборов в Германии покажет, будет ли иметь Россия успехи в своих замыслах,

– отметил Якуб Корейба.

Стоит добавить, что лидеры немецких партий договорились провести досрочные выборы в 2025 году, вероятно, 23 февраля. Оппозиция настаивала на январской дате из-за риска кризиса, но канцлер Олаф Шольц заявил, что это может перегрузить выборные органы. Для запуска досрочных выборов Шольц должен проиграть вотум доверия, однако стремится к этому принять важные законы, в частности по финансированию Украины.