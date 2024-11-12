Ймовірно, президенту запропонують призначити їх на 23 лютого 2025 року, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Як визначали дату проведення виборів

Опозиційні партії хотіли провести голосування в січні 2025. На їхню думку, Німеччина ризикує залишитися без керівництва в час економічної кризи.

Зокрема, лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц вимагав січневого голосування. Проте німецький канцлер Олаф Шольц вважає, що це може перевантажити виборні органи в період свят та сезонних захворювань, а партії будуть непідготовленими.

Аби ініціювати дострокові вибори, Шольц має програти вотум довіри в парламенті. За даними Reuters, німецький канцлер хоче заручитися підтримкою опозиції, щоб ухвалити закони для захисту Конституційного суду від ультраправих і надати фінансування Україні до того, як піде з посади.

Раніше лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц заявив, що хоче укласти угоду із президентом США Дональдом Трампом. Таким чином політик прагне підвищити міжнародний авторитет Німеччини.