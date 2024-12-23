Німецький міністр оборони Борис Пісторіус припустив, що Росія може вдатись до атаки на території Північноатлантичного Альянсу вже за кілька років. Про це пише 24 Канал із посиланням на DW.

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Треба бути готовими

Пісторіус наголосив, що якщо ігнорувати загрозу тільки тому, що вона викликає дискомфорт, то вона не стане меншою, а лише збільшиться. Водночас зараз нападу Росії не очікується, проте слід врахувати, що за кілька місяців вона виробляє більше озброєнь і боєприпасів, ніж усі країни Євросоюзу за рік.

До 2029 або 2030 року Путін може настільки посилити армію, що Росія буде здатна завдати удару по НАТО. Ми повинні бути готові до того, що найближчими роками Путін може спробувати протестувати згуртованість НАТО шляхом вторгнення на тій чи іншій ділянці території альянсу,

– наголосив глава Міноборони Німеччини.

Він також вважає, що існує гібридна загроза для Німеччини з боку Росії. За його словами, російський президент Владімір Путін добре знає слабкі місця його держави.

Пісторіус пояснив, що під гібридним ударом може опинитися інфраструктура та енергопостачання, активність у Північному та Балтійському морях, а також кампанії в соцмережах, втручання у виборчі процеси та підкуп державних політиків.

Він підкреслив, що такі дії є частиною стратегії Путіна, спрямованої на дестабілізацію і розкол німецького суспільства.