Про це розповідає 24 Канал з посиланням на президента України Володимира Зеленського. Глава держави наголосив на важливості досягнення конкретних результатів у міжнародній політиці.

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Україна готується до ключового року у міжнародній політиці

Президент Володимир Зеленський у своєму виступі з нагоди Дня українського дипломата наголосив, що наступний рік стане вирішальним для досягнення справедливого миру та інтеграції України до Європейського Союзу й НАТО.

Ми повинні зробити все, щоб 2025 рік став для України роком справедливого миру. Бути послом України, бути українським дипломатом – це бути людиною, яка може відповісти абсолютно конкретно на питання, що саме було зроблено для наближення миру, для захисту інтересів України й українців,

– підкреслив Зеленський.

Президент звернув увагу на міжнародні зміни, які вплинуть на дипломатичну роботу у 2025 році: вибори у США, Німеччині та Польщі, а також зміни у геополітичній ситуації на Близькому Сході, в Азії та Африці.

У світі є сотні напрямків відносин, у яких для України потрібен реальний, конкретний, відчутний результат. І саме це – ваша робота. Бути в усіх потрібних кабінетах, бути в медіа, бути у спілкуванні з усіма потрібними для України людьми й бути зрозумілими – так, щоб Україна мала необхідний результат,

– зазначив глава держави.

Окремо президент наголосив на важливості продовження санкційного тиску на Росію та використання заморожених російських активів для відновлення України.

Зеленський також акцентував на необхідності системної роботи з партнерами щодо виробництва зброї, інвестицій у відновлення України та розвитку відносин із ЄС.

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Наприкінці виступу президент подякував дипломатам за роботу та оголосив про нові призначення у посольствах України.

До слова, раніше Володимир Зеленський підписав укази про кадрові зміни серед українських послів. Він звільнив Сергія Кислицю, Павла Рябікіна, Андрія Тарана, Сергія Корсунського, Петра Бешту. Але водночас з'явилися нові посли України у Китаї, Литві, Угорщині та низці держав.