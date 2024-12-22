Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства подчеркнул важность достижения конкретных результатов в международной политике.

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Украина готовится к ключевому году в международной политике

Президент Владимир Зеленский в своем выступлении по случаю Дня украинского дипломата отметил, что следующий год станет решающим для достижения справедливого мира и интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО.

Мы должны сделать все, чтобы 2025 год стал для Украины годом справедливого мира. Быть послом Украины, быть украинским дипломатом – это быть человеком, который может ответить абсолютно конкретно на вопрос, что именно было сделано для приближения мира, для защиты интересов Украины и украинцев,

– подчеркнул Зеленский.

Президент обратил внимание на международные изменения, которые повлияют на дипломатическую работу в 2025 году: выборы в США, Германии и Польше, а также изменения в геополитической ситуации на Ближнем Востоке, в Азии и Африке.

В мире есть сотни направлений отношений, в которых для Украины нужен реальный, конкретный, ощутимый результат. И именно это – ваша работа. Быть во всех нужных кабинетах, быть в медиа, быть в общении со всеми нужными для Украины людьми и быть понятными – так, чтобы Украина имела необходимый результат,

– отметил глава государства.

Отдельно президент подчеркнул важность продолжения санкционного давления на Россию и использования замороженных российских активов для восстановления Украины.

Зеленский также акцентировал на необходимости системной работы с партнерами по производству оружия, инвестиций в восстановление Украины и развития отношений с ЕС.

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В конце выступления президент поблагодарил дипломатов за работу и объявил о новых назначениях в посольствах Украины.

К слову, ранее Владимир Зеленский подписал указы о кадровых изменениях среди украинских послов. Он уволил Сергея Кислицу, Павла Рябикина, Андрея Тарана, Сергея Корсунского, Петра Бешту. Но в то же время появились новые послы Украины в Китае, Литве, Венгрии и ряде государств.