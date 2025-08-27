Російські війська збільшили інтенсивність обстрілів Чернігівської області. Противник застосовує авіаційні та артилерійські удари, спрямовані на знищення інфраструктури та позицій українських захисників

Про це стало відомо зі слів речника Держприкордонслужби Андрія Демченка під час брифінгу в Укрінформі, передає 24 Канал.

Що відомо про обстріли Чернігівщини?

За інформацією прикордонників, обстріли з боку Росії не припиняються в межах Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Зверніть увагу! Особливо напруженою є ситуація на Чернігівщині, де за останній час фіксують значне зростання кількості ворожих атак.

Ворог активно використовує авіацію для ударів по Сумщині та Харківщині, цілеспрямовано знищуючи як позиції українських сил, так і цивільну інфраструктуру населених пунктів.

Речник також зазначив, що українські прикордонники на Сіверському, Краматорському та Покровському напрямках щодня відбивають штурми ворога, використовуючи безпілотники для знищення техніки противника ще до її наближення до переднього рубежу.

Яка ситуація на Сумському напрямку?