Российские войска увеличили интенсивность обстрелов Черниговской области. Противник применяет авиационные и артиллерийские удары, направленные на уничтожение инфраструктуры и позиций украинских защитников

Об этом стало известно со слов представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко во время брифинга в Укринформе, передает 24 Канал.

Смотрите также В Чернигове упал и взорвался "Шахед": на предприятии возник пожар, есть пострадавшие

Что известно об обстрелах Черниговской области?

По информации пограничников, обстрелы со стороны России не прекращаются в пределах Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Обратите внимание! Особенно напряженной является ситуация на Черниговщине, где за последнее время фиксируют значительный рост количества вражеских атак.

Враг активно использует авиацию для ударов по Сумщине и Харьковщине, целенаправленно уничтожая как позиции украинских сил, так и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов.

Спикер также отметил, что украинские пограничники на Северском, Краматорском и Покровском направлениях ежедневно отражают штурмы врага, используя беспилотники для уничтожения техники противника еще до ее приближения к переднему рубежу.

Какова ситуация на Сумском направлении?