Российские атаки на Черниговскую область усилились: враг бьет по гражданской инфраструктуре
- Российские войска увеличили интенсивность обстрелов Черниговской области, применяя авиационные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и позициям украинских сил.
- На Сумщине российские войска продолжают применять небольшие пехотные группы для атак, но их активность снизилась, тогда как украинские пограничники используют беспилотники для уничтожения техники противника.
Российские войска увеличили интенсивность обстрелов Черниговской области. Противник применяет авиационные и артиллерийские удары, направленные на уничтожение инфраструктуры и позиций украинских защитников
Об этом стало известно со слов представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко во время брифинга в Укринформе, передает 24 Канал.
Что известно об обстрелах Черниговской области?
По информации пограничников, обстрелы со стороны России не прекращаются в пределах Черниговской, Сумской и Харьковской областей.
Обратите внимание! Особенно напряженной является ситуация на Черниговщине, где за последнее время фиксируют значительный рост количества вражеских атак.
Враг активно использует авиацию для ударов по Сумщине и Харьковщине, целенаправленно уничтожая как позиции украинских сил, так и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов.
Спикер также отметил, что украинские пограничники на Северском, Краматорском и Покровском направлениях ежедневно отражают штурмы врага, используя беспилотники для уничтожения техники противника еще до ее приближения к переднему рубежу.
Какова ситуация на Сумском направлении?
- Демченко отметил, что на Сумщине российские войска продолжают применять небольшие пехотные группы для атак, но их активность заметно снизилась по сравнению с предыдущими периодами. На Харьковщине противник также не достигает успехов.
- 26 августа Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на встрече с президентом Владимиром Зеленским доложил о положительных сдвигах в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.
- По данным ISW, на поле боя украинские войска продолжают давить на противника и имеют продвижение на определенных участках. Силы обороны освободили Безсаловку в Сумской области и продвинулись в направлении Боровой.
- Тем временем российские войска наносят сокрушительные удары по гражданским объектам. В частности, в результате ракетного удара по Тростянцу Сумской области сотни местных жителей остались без воды. Противник поразил водонапорную башню и многоквартирные дома.