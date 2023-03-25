Російські військові кораблі були в районі "Північних потоків" за кілька днів до вибухів, – ЗМІ

Біля газопроводів "Північний потік - 1" і "Північний потік - 2" напередодні вибухів перебували російські військові кораблі. За інформацією німецького видання, саме вони могли встановити вибухові пристрої.

Супутникові знімки підтверджують, що щонайменше три підозрілі кораблі покинули російську військово-морську базу в Калінінграді в ніч проти 21 вересня. Окрім того, патрулі у Балтійському морі 21 вересня різко змінили маршрути, що також викликає питання до слідства.

Дивіться також Розворот не туди: чому Путін переорієнтувався на Азію та програв половину Росії

Секретний конвой російських кораблів

21 вересня з військово-морської бази у Калінінграді виплило три підозрілі судна – субмарина "SS-750" та буксири "SB-123" і "Александр Фролов". Ще три кораблі військово-морського флоту Росії могли їх супроводжувати. У міноборони окупантів власне підтверджують, що корвет "Сообразительный" і фрегат "Ярослав Мудрий" дійсно супроводжували конвой кораблів з навчальною метою 21 вересня.

Німецькі розслідувачі стверджують, що ці кораблі мали достатньо обладнання, щоб встановити вибухівку.

Окрім того, дивним є поводження патрульних катерів напередодні вибухів. Данські патрульні катери майже не заходили у ту зону Балтійського моря, де безпосередньо лежать газопроводи. Також кожного дня з військового аеродрому Мальмен в один і той самий час злітав шведський радіолокаційний літак, аби зробити обліт з метою контролю безпеки.

Проте 21 вересня ситуація різко змінилася. Близько 19:50 патрульні катери змінили маршрут й відправилися у бік острова Борнгольм. Неподалік від нього лежать газопроводи.



Маршрут патрульних катерів / Фото t-online

Вранці 22 вересня патрульні катери за підтримки шведських військо-повітряних морських сил прибули на острів з перевіркою. Ймовірно, вони переслідували російські кораблі, які на той час вже перебували поблизу.

Те, що саме міні-підводні човни могли розмістити вибухові заряди на трубопроводах, експерти підозрювали з самого початку. Якби підтвердилося, що "SS-750" був на місці злочину, то головним підозрюваним відтепер став би російський флот,

– заявляють німецькі журналісти.

Ці дії російського флоту можуть суттєво змінити хід розслідування й встановити відповідального до вибухів на "Північному потоці – 1" та "Північному потоці – 2".