Российские военные корабли были в районе "Северных потоков" за несколько дней до взрывов, – СМИ

У газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" накануне взрывов находились российские военные корабли. По информации немецкого издания, именно они могли установить взрывные устройства.

Спутниковые снимки подтверждают, что по меньшей мере три подозрительных корабля покинули российскую военно-морскую базу в Калининграде в ночь на 21 сентября. Кроме того, патрули в Балтийском море 21 сентября резко изменили маршруты, что также вызывает вопросы к следствию.

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Секретный конвой русских кораблей

21 сентября из военно-морской базы в Калининграде выплыли три подозрительных судна – субмарина "SS-750" и буксиры "SB-123" и "Александр Фролов". Еще три корабля военно-морского флота России могли их сопровождать. В Минобороны оккупантов подтверждают, что корвет "Сообразительный" и фрегат "Ярослав Мудрый" действительно сопровождали конвой кораблей с учебной целью 21 сентября.

Немецкие расследователи утверждают, что у этих кораблей было достаточно оборудования, чтобы установить взрывчатку.

Кроме того, странно поведение патрульных катеров накануне взрывов. Датские патрульные катера почти не заходили в зону Балтийского моря, где непосредственно лежат газопроводы. Также каждый день с военного аэродрома Мальмен в одно и то же время взлетал шведский радиолокационный самолет, чтобы совершить облет с целью контроля безопасности.

Однако 21 сентября ситуация резко изменилась. Около 19:50 патрульные катера сменили маршрут и отправились в сторону острова Борнхольм. Недалеко от него находятся газопроводы.



Маршрут патрульных катеров / Фото t-online

Утром 22 сентября патрульные катера при поддержке шведских военно-воздушных морских сил прибыли на остров с проверкой. Вероятно, они преследовали российские корабли, которые к тому времени уже находились поблизости.

То, что именно мини-подлодки могли разместить взрывные заряды на трубопроводах, эксперты подозревали с самого начала. Если бы подтвердилось, что "SS-750" был на месте преступления, то главным подозреваемым отныне стал бы российский флот,

– заявляют немецкие журналисты.

Эти действия российского флота могут существенно изменить ход расследования и установить ответственный за взрывы на "Северном потоке – 1" и "Северном потоке – 2".

Взрывы на "Северных потоках": что известно