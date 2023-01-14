Баланс від'ємний: економіст розповів про дефіцит російського бюджету у 2023 році

У російському бюджеті вже від'ємний баланс. Дефіцит російського бюджету у 2023 році буде величезним, та чи позначиться це на ставленні людей до війни – достеменно невідомо.

Таку думку 24 Каналу висловив економіст Олег Пендзин. Насправді Росія дуже стрімко біднішає й уже почала друкувати гроші.

Важливо Дефіцит бюджету Росії у 2022 склав 3,3 трильйона рублів

У Росії від'ємний баланс

Пендзин розповів, що вдень Росія витрачала на війну 450 – 600 мільйонів доларів. Це було ще до мобілізації, до зменшення кількості заліза на їхніх складах. Зараз ці втрати вже вищі, а тому баланс у російському бюджеті вже від'ємний.

Для того, щоб мобілізувати додаткові кошти до російського державного бюджету, вони наклали додаткові разові платежі, зокрема, на "Газпром" і "Роснєфть". Таким чином вимагаючи від них акумулювати суми порядку трильйона рублів, аби перекрити дірку, що виникла через різке зростання воєнних видатків,

– зазначив економіст.

Він додав, такі ж платежі наклали й на приватні компанії, що займаються видобутком й експортом енергоносіїв. Дефіцит російського бюджету у 2022 році склав 3,5 трильйони рублів, хоча вони планували профіцит. Дефіцит 2023 року буде ще більшим.

Пендзин про дефіцит російського бюджету у 2023 році: дивіться відео

Зменшення соціальних програм

За словами економіста, гроші – це джерело для різноманітних напрямків. Зокрема, для соціальних програм. Їх у Росії нині зменшують, аби збільшити видатки на війну. Падіння доходів громадян буде нарощуватись і надалі. Однак враховуючи що в Росії цього року регіональні вибори, а наступного – "президентські", це погано для них.

"Це небезпечно з точки зору формування громадської думки. Позитивне ставлення до російської влади нині забезпечується не тільки телевізором, а й за рахунок нафтодоларів, якими російська влада забезпечує різноманітні верстви населення", – зауважив Пендзин.

Як він зазначив, у зв'язку з ембарго на нафту Росія вже втратила 35% доходів бюджету. Після 5 лютого, коли буде введено ембарго на нафтопродукти – втратить ще 12% – 13%. Однак сказати точно, що це спричинить бунти в Росії не можна, хоча вже понад половина росіян не підтримує війну, й це число зростатиме.

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