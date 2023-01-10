Поки ні чиновники США, ні – нашої держави не мають чіткого пояснення щодо того, чому загарбники не так інтенсивно застосовують артилерію, як раніше. Одна з версій розповідає про те, що "друга армія світу" втрачає позиції на полі бою, що, очевидно, наближає українську армію до перемоги.

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Кремль прямує до поразки у той час, коли весь світ підтримує Україну

Зауважмо, що проблеми у ворожому війську та зменшення артилерійських обстрілів аж на 75% можуть бути спричинені також логістичними труднощами, невдало обраною тактикою загарбниками та успіхами Збройних Сил.

У будь-якому разі, разюче зниження артилерійського вогню є ще одним доказом дедалі слабшої позиції Росії на полі бою майже через рік після її вторгнення,

– написали у CNN.

Окрім того, там зазначили, що Путін втрачає позиції у той час, коли світ гуртується навколо нашої держави, надаючи українській армії все більше інноваційного озброєння.

Натомість російський диктатор безрезультатно намагається зміцнити свою підтримку всередині своєї терористичної держави для того, щоб офіційно оголосити про "війну". Власне, Кремль досі називає це вторгнення від 24 лютого "спєциальной воєнной опєрациєй".

Водночас CNN згадали, що США та Німеччина оголосили про надання ЗСУ бойових броньованих машини, а також ще однієї ракетної батареї Patriot Defense, яка допоможе захистити небо від ворожих ракет.



Що потрібно знати про ЗРК Patriot / Картинка 24 Каналу

Росія хотіла виставити українців антихристами

У цій статті західні журналісти заакцентували, зокрема, на 36-годиному різдвяному "перемир'ї", яке напередодні свят оголосив лідер ворожої держави.