Де зараз перебуває втікач – поки невідомо. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
У Москві втік солдат
Як стало відомо, російський солдат втік із військової частини в Москві з автоматом та гранатами.
Його звати Д. Афонін. Наразі поліція зі спецслужбами активно його розшукують.
У російських військкоматах серйозні проблеми
- Для того, щоб не воювати, росіяни підпалюють військкомати, а деякі з окупантів навіть вчиняють самогубство. Так, нещодавно у Братську невідомий чоловік кинув у вікно військкомату пляшку із запальною сумішшю. У підсумку вогонь загасили рятувальники.
- У російському місті Кемерово жінка намагалася спалити військкомат. Вона кинула у приміщення коктейль Молотова. Її відразу затримали на місці.
- Також у Росії виявили тіло військового комісара Романа Маліка. Обставини його смерті загадкові.
- А у Свердловській області Росії знайшли тіло мобілізованого. За попередньою інформацією, чоловік вчинив самогубство.
- Влітку 2022 року почастішали випадки самогубства серед російських військових на території окупованого Криму. Джерела з розвідки розповіли 24 Каналу, що переважно накладали на себе руки ті, хто тимчасово повернувся з війни. Більшості з них 20 – 25 років.