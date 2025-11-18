Керівник Нацгвардії відповів, що треба змінити у війську, аби стримати ворожий наступ

Російська армія не покидає спроб тиснути на всіх ділянках фронту й просуватися завдяки кількісній перевазі. Втім, дещо може помітно збалансувати нестачу українських військ на полі бою.

Про це в інтерв'ю агенству Reuters розповів очільник Національної гвардії України Олександр Півненко, передає 24 Канал.

Що компенсує брак військ на тлі наступу окупантів?

За словами Півненка, Україні необхідно різко посилити технологічний розвиток та збільшити кількість безпілотників на передовій, аби стримати російські спроби наступу.

Глава Нацгвардії вважає, що після майже чотирирічної війни Росія все ще має чисельну перевагу, однак у ключових секторах фронту українські та російські сили використовують приблизно однакову кількість дронів.

Півненко визнає, що ситуація залишається складною, і умови на кшталт осінньої багнюки лише ускладнюють пересування.

Водночас генерал наголосив, що українські військові повинні зупиняти противника ще на підходах до їхніх позицій, особливо коли російські підрозділи рухаються пішки. За його словами, збільшення щільності оборони дозволить не допустити глибоких проривів ворога.

Важливо! Півненко підкреслив: аби компенсувати нестачу особового складу, що дала можливість противнику прорвати деякі ділянки оборони, Україна повинна швидко впроваджувати нові технологічні рішення та змінювати тактику.

Одним із ключових напрямів він назвав узгоджене використання безпілотників.

Нам потрібно вибудовувати це ярусами. Щоб один підрозділ займався одним, а інший – іншим. І щоб ми не заважали один одному,

– підкреслив генерал.

Він додав, що успіх у сучасній війні залежить від здатності бути гнучкими та швидко адаптуватися до змін на полі бою.

Стояти на місці – не варіант. Або дій, або ні,

– резюмував Півненко.

