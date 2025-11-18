Про це в інтерв'ю агенству Reuters розповів очільник Національної гвардії України Олександр Півненко, передає 24 Канал.
Дивіться також З полону – на службу ворогу: у розвідці відповіли, скільки українських бійців стали на бік Росії
Що компенсує брак військ на тлі наступу окупантів?
За словами Півненка, Україні необхідно різко посилити технологічний розвиток та збільшити кількість безпілотників на передовій, аби стримати російські спроби наступу.
Глава Нацгвардії вважає, що після майже чотирирічної війни Росія все ще має чисельну перевагу, однак у ключових секторах фронту українські та російські сили використовують приблизно однакову кількість дронів.
Півненко визнає, що ситуація залишається складною, і умови на кшталт осінньої багнюки лише ускладнюють пересування.
Водночас генерал наголосив, що українські військові повинні зупиняти противника ще на підходах до їхніх позицій, особливо коли російські підрозділи рухаються пішки. За його словами, збільшення щільності оборони дозволить не допустити глибоких проривів ворога.
Важливо! Півненко підкреслив: аби компенсувати нестачу особового складу, що дала можливість противнику прорвати деякі ділянки оборони, Україна повинна швидко впроваджувати нові технологічні рішення та змінювати тактику.
Одним із ключових напрямів він назвав узгоджене використання безпілотників.
Нам потрібно вибудовувати це ярусами. Щоб один підрозділ займався одним, а інший – іншим. І щоб ми не заважали один одному,
– підкреслив генерал.
Він додав, що успіх у сучасній війні залежить від здатності бути гнучкими та швидко адаптуватися до змін на полі бою.
Стояти на місці – не варіант. Або дій, або ні,
– резюмував Півненко.
Останні новини з фронту
Служба безпеки України задокументувала черговий воєнний злочин російських військ на Донеччині. Там 10 листопада окупанти прикривалися місцевими жителями, використовуючи їх як "живий щит".
Тим часом українські Сили оборони успішно завдали ударів по військових цілях у Росії, застосувавши ракети ATACMS. У Генштабі підкреслили, що використання далекобійних засобів ураження продовжиться.
Також українські військові спростували твердження російських медіа про нібито прорив противника у районі Куп'янська, назвавши такі заяви вигадками пропаганди.
Про ситуацію на Покровському напрямку для 24 Каналу розповів офіцер артилерії 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко. За його словами, дії російських військ вражають своєю брутальністю та знеціненням людського життя. Окупанти просуваються малими групами по кілька осіб – часто це погано підготовлені люди, яких після двотижневих навчань кидають у наступ лише з однією гвинтівкою.
Крім того, російські сили все частіше застосовують ударні дрони "Шахед" проти населених пунктів, що розташовані недалеко від лінії фронту. Фіксуються атаки на відстані 10 – 30 кілометрів від передової.