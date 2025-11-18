Об этом в интервью агентству Reuters рассказал глава Национальной гвардии Украины Александр Пивненко, передает 24 Канал.
Что компенсирует нехватку войск на фоне наступления оккупантов?
По словам Пивненко, Украине необходимо резко усилить технологическое развитие и увеличить количество беспилотников на передовой, чтобы сдержать российские попытки наступления.
Глава Нацгвардии считает, что после почти четырехлетней войны Россия все еще имеет численное преимущество, однако в ключевых секторах фронта украинские и российские силы используют примерно одинаковое количество дронов.
Пивненко признает, что ситуация остается сложной, и условия вроде осенней грязи только усложняют передвижение.
В то же время генерал отметил, что украинские военные должны останавливать противника еще на подходах к их позициям, особенно когда российские подразделения движутся пешком. По его словам, увеличение плотности обороны позволит не допустить глубоких прорывов врага.
Важно! Пивненко подчеркнул: чтобы компенсировать недостаток личного состава, что дала возможность противнику прорвать некоторые участки обороны, Украина должна быстро внедрять новые технологические решения и менять тактику.
Одним из ключевых направлений он назвал согласованное использование беспилотников.
Нам нужно выстраивать это ярусами. Чтобы одно подразделение занималось одним, а другой – другим. И чтобы мы не мешали друг другу,
– подчеркнул генерал.
Он добавил, что успех в современной войне зависит от способности быть гибкими и быстро адаптироваться к изменениям на поле боя.
Стоять на месте – не вариант. Или действуй, или нет,
– резюмировал Пивненко.
Последние новости с фронта
Служба безопасности Украины задокументировала очередное военное преступление российских войск в Донецкой области. Там 10 ноября оккупанты прикрывались местными жителями, используя их как "живой щит".
Тем временем украинские Силы обороны успешно нанесли удары по военным целям в России, применив ракеты ATACMS. В Генштабе подчеркнули, что использование дальнобойных средств поражения продолжится.
Также украинские военные опровергли утверждение российских медиа о якобы прорыве противника в районе Купянска, назвав такие заявления выдумками пропаганды.
О ситуации на Покровском направлении для 24 Канала рассказал офицер артиллерии 4-й бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко. По его словам, действия российских войск поражают своей грубостью и обесцениванием человеческой жизни. Оккупанты продвигаются малыми группами по несколько человек – часто это плохо подготовленные люди, которых после двухнедельных учений бросают в наступление только с одной винтовкой.
Кроме того, российские силы все чаще применяют ударные дроны "Шахед" против населенных пунктов, расположенных недалеко от линии фронта. Фиксируются атаки на расстоянии 10 – 30 километров от передовой.