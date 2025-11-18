Об этом в интервью агентству Reuters рассказал глава Национальной гвардии Украины Александр Пивненко, передает 24 Канал.

Что компенсирует нехватку войск на фоне наступления оккупантов?

По словам Пивненко, Украине необходимо резко усилить технологическое развитие и увеличить количество беспилотников на передовой, чтобы сдержать российские попытки наступления.

Глава Нацгвардии считает, что после почти четырехлетней войны Россия все еще имеет численное преимущество, однако в ключевых секторах фронта украинские и российские силы используют примерно одинаковое количество дронов.

Пивненко признает, что ситуация остается сложной, и условия вроде осенней грязи только усложняют передвижение.

В то же время генерал отметил, что украинские военные должны останавливать противника еще на подходах к их позициям, особенно когда российские подразделения движутся пешком. По его словам, увеличение плотности обороны позволит не допустить глубоких прорывов врага.

Важно! Пивненко подчеркнул: чтобы компенсировать недостаток личного состава, что дала возможность противнику прорвать некоторые участки обороны, Украина должна быстро внедрять новые технологические решения и менять тактику.

Одним из ключевых направлений он назвал согласованное использование беспилотников.

Нам нужно выстраивать это ярусами. Чтобы одно подразделение занималось одним, а другой – другим. И чтобы мы не мешали друг другу,

– подчеркнул генерал.

Он добавил, что успех в современной войне зависит от способности быть гибкими и быстро адаптироваться к изменениям на поле боя.

Стоять на месте – не вариант. Или действуй, или нет,

– резюмировал Пивненко.

