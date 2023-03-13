Російського льотчика-підполковника, який бомбив Харківщину, звільнили від відбуття покарання

Ще на початку повномасштабного вторгнення Росії, у березні 2022 року, військовим України вдалося захопити у полон російського військового Максима Криштопа. Він виявився заступником командира 47 бомбардувального авіаційного полку.

Через рік, 6 березня 2023 року, Дзержинський райсуд міста Харкова задовольнив клопотання прокурора Офісу генпрокурора про звільнення його від відбуття покарання. Зробили це у зв'язку з прийняттям рішення про передачу окупанта для обміну як військовополоненого.

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Окупанта обміняють на українських військових

Рішення про це, згідно з копією листа Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, прийняли ще на початку цього місяця, 3 березня. Тож Криштопа обміняють для звільнення захисників України, які зараз перебувають у російському полоні.

Зазначимо, що таке рішення суд ухвалив наступного дня після того, як загарбника засудили до 12 років увʼязнення за порушення законів та звичаїв війни. Тож для організації та проведення обміну засудженого передали під нагляд Головного управління розвідки Міноборони України.

Цікаво, що на останнє судове засідання ані Максим Криштоп, ані його адвокат не з'явилися, а лише передали заяву про розгляд справи без їхньої участі. При цьому окупант заявив, що погоджується із клопотанням прокурора, адже йшлося про обмін.

Що відомо про злочини військовополоненого

Бомбити цивільну інфраструктуру країна-терористка почала з перших днів повномасштабного вторгнення. І допомагав їй у цьому сам Максим Криштоп. Так, 24 лютого та 3 березня 2022 року він разом із бортовим штурманом скинув 12 авіабомб на цивільні споруди в Ізюмі Харківської області. При цьому поблизу них у той час не перебували військові України.

Згодом 6 березня він був пілотом одного з двох літаків, які бомбардували Харківську радіотелевізійну передавальну станцію. Тоді на неї скинули 8 авіабомб, загальним тротиловим еквівалентом 2 тонни 400 кілограмів.

Ця телевежа була цивільним обʼєктом і поблизу неї також не розміщувалися військові формування України та не зберігалися боєприпаси чи військова техніка. Також за допомогою неї захисники не передавали інформацію. У той час телевежа лише надавала послуги:

телефонного звʼязку,

функціонування системи оповіщення,

трансляції телерадіопрограм, за допомогою яких мирному населенню доводилася інформація про загрози надзвичайних ситуацій та небезпеки.

Однак на цьому злочини цього окупанта завершилися, адже за хвилину після бомбардування літак Су-34 збили військовослужбовці Нацгвардії. Максим Кріштоп катапультувався і невдовзі, близько 2 години ночі, був затриманий українськими військовими.

Уже в полоні Криштоп дуже швидко або збагнув свої гріхи, або "перевзувся", і через 5 днів, 11 березня, на пресконференції просив вибачення та закликав країну-окупантку зупинити війну.