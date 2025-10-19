У Росії серйозні проблеми з військово-морською присутністю в Середземному морі та й в цілому в цьому напрямку. Але коли вона потрапляє в неприємності та починає бути непередбачуваною, то стає вкрай руйнівною.

На цьому в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу наголосив журналіст з питань оборони у London Evening Standard Роберт Фокс, прогнозуючи, що попереду варто очікувати складні 5 – 6 місяців до наступної весни. Той темп подій, який спостерігається зараз, не загальмується.

Що вказує на проблеми в Росії?

Путін намагається збільшити свою армію, аби продовжити війну, оскільки зазнає величезних втрат на фронті. Зі слів Фокса, Росія має велике населення, тож може поповнювати свої збройні сили, однак вже відчуває низку складнощів.

Думаю, що виникають проблеми серйозні. Якщо вони урізали доплати за підписання контракту, то це ознаки цього. В економіці панує невизначеність, є нестача бензину, Росію чекають дуже нестабільні часи,

– переконаний журналіст.

Він озвучив, що Путін, як людина, яка перебуває під тиском і прагне зберегти свою владу, продовжуючи війну, вже припустився серйозних прорахунків. Тож варто спостерігати за подальшим розвитком подій.

Британський журналіст зазначив, що на Донеччині російська армія досягла певних успіхів. Він нагадав, що під час Першої світової війни вперше почали використовувати авіацію, а сьогодні активно застосовуються на фронті безпілотники.

Якщо сильна хмарність та дощі, то пролетіти доволі складно, це дало Росії перевагу. Однак я не бачу проведення серйозного маневру, а значить і великого завоювання території,

– озвучив Фокс.

Що відомо про збільшення армії Росії та виплати військовим?