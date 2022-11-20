Які будуть наслідки для Росії від резолюції Європарламенту щодо визнання її спонсором тероризму

Європарламент може визнати Росію державою-спонсором тероризму. Це буде потужний сигнал, зокрема, європейській спільноті щодо ставлення до країни-агресорки.

Про це 24 каналу розповів головний консультант Інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Раніше повідомлялось про те, які переваги визнання Росії державою-спонсором тероризму.

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Рішення – це потужний сигнал

Ус зазначив, що рішення Європарламенту про визнання Росії державою-спонсором тероризму буде символічним, бо лише Державний департамент США може визнати країну терористом з відповідними наслідками. Резолюція Європарламенту юридичних наслідків немає.

Це радше сигнал країнам Євросоюзу, яким є бачення Європарламенту та Єврокомісії. Це також непоганий сигнал спортивним асоціаціям, які постійно кажуть про повернення Росії у спорт. Якщо буде ухвалене рішення про тероризм Росії, подібних заяв буде менше,

– зауважив головний консультант Інституту стратегічних досліджень.

Ус про те, які будуть наслідки для Росії від резолюції щодо визнання її спонсором тероризму: дивіться відео

Росія не зможе повернутись у ПАРЄ

Він продовжив, що Росію вже виключили з ПАРЄ, й повернутись туди у статусі терориста вона не зможе. Загалом, це буде поштовх до того, щоб розірвати з Москвою всі стосунки. Хоча, Євросоюз з 7 грудня припинить купувати російську нафту, а з лютого – всі нафтопродукти.

"Розірвання таких найбільш міцних зв'язків відбувається. Росія все менше починає торгувати з Євросоюзом, усе більше буде орієнтуватись на Індію та Китай. Однак країни колективного Сходу розуміють нинішній стан Росії, тому постійно вимагають для себе знижок", – наголосив Ус.

За його словами, Індія, зокрема, сказала, що буде оплачувати нафту доларами, бо рублі їй не цікаві, але якщо буде знижка 70%. Тож, так, Росії може бути невигідно торгувати, бо видобування вимагатиме більше коштів, ніж вона зможе заробити.

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