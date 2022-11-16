На тлі нещодавніх масованих обстрілів України та інциденту у Польщі європарламентарі закликають прийняти резолюцію про визнання Росії державою-терористкою. Наступного тижня посадовці дискутуватимуть стосовно цього питання, повідомляє журналістка 24 каналу Софія Трощук із Брюселлю.
Читайте також Росія запустила ракети по Польщі: як відреагували провідні західні країни
Деякі країни бояться наслідків
Упродовж останньої сесії у Страсбурзі партія "Право і справедливість" євродепутата Вітольда Ващиковського ініціювала дебати про цю резолюцію. За його словами, парламент погодив дебати і наступного тижня політики будуть дискутувати.
Шанси ухвалити резолюцію "50 на 50". Як зазначає Ващиковський, є низка країн, які бояться наслідків прийняття такого рішення. Адже це означає, що усі дипломатичні стосунки з Росією будуть скасовані. Крім того, країни повинні посилити санкції на країну-агресорку.
Я вважаю, що маючи цю резолюцію, ми зможемо посилити обмеження, накласти санкції на олігархів, які фінансують Путіна,
– заявив євродепутат.
Проте політик не впевнений, що резолюція назбирає більшість голосів.
Нагадаємо, політолог Микола Давидюк запевнив: якщо Європарламент на офіційному рівні визнає Росію державою-спонсором тероризму, то це буде відмінне рішення. Далі – лише найвищий рівень – законодавчі органи Сполучених Штатів Америки.
Які країни вже визнали Росію державою-терористкою
- 26 жовтня Сенат Польщі підтримав резолюцію. Польща рішуче засудила російську агресію і закликала всіх країн, які виступають за мир, демократію та права людини, визнати уряд Росії терористичним режимом.
- У серпні Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму. 18 жовтня Естонія оголосила Росію державою-спонсоркою тероризму. За це рішення проголосували 88 депутатів естонського парламенту.
- Крім того, 13 жовтня ПАРЄ визнала російський режим терористичним. Резолюцію ухвалили одностайно. Також Росія визнана як країна-спонсор тероризму у Литві.
Вас це може зацікавити – Повідомили нові деталі падіння ракет у Польщі: дивіться відео