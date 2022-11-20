Каковы последствия для России от резолюции Европарламента о признании ее спонсором терроризма

Европарламент может признать Россию государством-спонсором терроризма. Это будет мощный сигнал, в частности, европейскому сообществу по отношению к стране-агрессору.

Об этом 24 каналу рассказал главный консультант Института стратегических исследований Иван Усс. Ранее сообщалось о том, каковы преимущества признания России государством-спонсором терроризма.

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Решение – это мощный сигнал

Усс отметил, что решение Европарламента о признании России государством-спонсором терроризма будет символическим, потому что только Государственный департамент США может признать страну террористом с соответствующими последствиями. Резолюции Европарламента юридических последствий нет.

Это скорее сигнал странам Евросоюза, каким является видение Европарламента и Еврокомиссии. Это также хороший сигнал спортивным ассоциациям, которые постоянно говорят о возвращении России в спорт. Если будет принято решение о терроризме России, подобных заявлений будет меньше,

– заметил главный консультант Института стратегических исследований.

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Россия не сможет вернуться в ПАСЕ

Он продолжил, что Россию уже исключили из ПАСЕ и вернуться туда в статусе террориста она не сможет. В общем, это будет толчком к тому, чтобы разорвать с Москвой все отношения. Хотя Евросоюз с 7 декабря перестанет покупать российскую нефть, а с февраля – все нефтепродукты.

"Расрыв таких наиболее прочных связей происходит. Россия все меньше начинает торговать с Евросоюзом, все больше будет ориентироваться на Индию и Китай. Однако страны коллективного Востока понимают нынешнее состояние России, поэтому постоянно требуют для себя скидок", — подчеркнул Усс.

По его словам, Индия в частности сказала, что будет оплачивать нефть долларами, потому что рубли ей не интересны, но если будет скидка 70%. Так что да, России может быть невыгодно торговать, потому что добыча потребует больше средств, чем она сможет заработать.

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