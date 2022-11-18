Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, важна также готовность Европарламента проговаривать резолюцию о признании России спонсором терроризма.

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В Украине будет бум помощи от партнеров

Да, после принятия соответствующего решения можно будет накладывать арест на имущество и финансовые ресурсы страны-агрессора. Это очень важно с точки зрения послевоенного восстановления государства. По мнению советника главы ОП, после завершения войны в Украине будет бум помощи от партнеров как финансовой, так и гуманитарной.

Многие страны будут считать необходимостью помочь Украине,

– заметил Подоляк.

По его словам, сегодня Украина является флагманом, который готов нести максимальную ответственность за то, чтобы в Европе был другой контур безопасности, где не будет постоянного страха перед Россией. Более того, мы доказываем, что страна-агрессор в нынешнем ее виде не имеет права быть причастной к европейской цивилизации, но платим за это очень большую цену.

"Мне кажется, это уже понимают и наши партнеры. Они не готовы нести такую же ответственность за будущее Европы, как сегодня несет Украина в военном смысле", – подчеркнул советник главы ОП.

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