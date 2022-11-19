Об этом 24 каналу сказал литовский эксперт по вопросам безопасности Марюс Лауриновичюс. Он подчеркнул, что это будет большим переломом в политическом сознании Евросоюза.
Обратите внимание ЕС намерен признать Россию государством-террористкой: что это дает Украине
Признает ли Европарламент Россию государством-спонсором терроризма
Лауриновичюс считает, что сейчас очень большие шансы, что за такое решение проголосуют. Ведь уже прошел весь процесс согласования и обычно в таких случаях, если нет согласия, вообще даже не говорят о наличии соответствующей резолюции.
По его словам, в соответствующую резолюцию еще могут быть внесены еще какие-либо поправки. Но, вероятно, она будет принята.
Я думаю, что это политический сигнал всему Евросоюзу,
– подчеркнул Лауриновичюс.
Потому что, пояснил он, Европарламент очень часто в подобных случаях идет впереди хотя бы некоторых отдельных стран в Европейском Союзе.
Что даст принятие Европарламентом резолюции о признании России государством-спонсором терроризма: смотрите видео
Что даст принятие этой резолюции
Лауриновичюс подчеркнул, что принятие такой резолюции станет очень мощным политическим сигналом для других стран ЕС, имеющих более сдержанную позицию и не желающих делать какие-либо резкие заявления, как они объясняют, чтобы еще больше не обострять ситуацию и не развязать третью мировую войну.
Но это мощный сигнал – признать Россию хотя бы, там не говорится террористическим государством, там говорится государством, которое поддерживает терроризм и иногда придерживается каких-то террористических методов,
– сказал литовский эксперт по вопросам безопасности.
Но, резюмировал он, все равно это большой перелом в политическом сознании Евросоюза. Потому что некоторые страны, такие как Литва, Чехия и Эстония, уже приняли соответствующие резолюции.
Признание России спонсором терроризма: что известно
- ПАСЕ 13 октября признала российский режим террористическим. Соответствующую резолюцию было принято единогласно.
- В Европарламенте согласовали текст резолюции, в которой должны признать Россию спонсором терроризма. Вскоре за нее будут голосовать.
- 23 ноября Европарламент рассмотрит соответствующую резолюцию. Основатель Лиги антитраста Агия Загребельская объяснила, что это символически-политический шаг. То есть, он не приведет к существенным последствиям.