Об этом 24 каналу сказал литовский эксперт по вопросам безопасности Марюс Лауриновичюс. Он подчеркнул, что это будет большим переломом в политическом сознании Евросоюза.

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Признает ли Европарламент Россию государством-спонсором терроризма

Лауриновичюс считает, что сейчас очень большие шансы, что за такое решение проголосуют. Ведь уже прошел весь процесс согласования и обычно в таких случаях, если нет согласия, вообще даже не говорят о наличии соответствующей резолюции.

По его словам, в соответствующую резолюцию еще могут быть внесены еще какие-либо поправки. Но, вероятно, она будет принята.

Я думаю, что это политический сигнал всему Евросоюзу,

– подчеркнул Лауриновичюс.

Потому что, пояснил он, Европарламент очень часто в подобных случаях идет впереди хотя бы некоторых отдельных стран в Европейском Союзе.

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Что даст принятие этой резолюции

Лауриновичюс подчеркнул, что принятие такой резолюции станет очень мощным политическим сигналом для других стран ЕС, имеющих более сдержанную позицию и не желающих делать какие-либо резкие заявления, как они объясняют, чтобы еще больше не обострять ситуацию и не развязать третью мировую войну.

Но это мощный сигнал – признать Россию хотя бы, там не говорится террористическим государством, там говорится государством, которое поддерживает терроризм и иногда придерживается каких-то террористических методов,

– сказал литовский эксперт по вопросам безопасности.

Но, резюмировал он, все равно это большой перелом в политическом сознании Евросоюза. Потому что некоторые страны, такие как Литва, Чехия и Эстония, уже приняли соответствующие резолюции.

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