Топові бойові транспортери: Україна замовила у Польщі 100 БТР Rosomak

Польща поставить Україні 100 своїх БТР Rosomak. Рівно стільки бойових транспортерів Київ замовив у Варшави.

Цією новиною у своєму твітері поділився прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Він також пояснив, чиїм коштом наша держава закупить ці 100 БТР.

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Україна продовжить отримувати техніку

За словами Моравецького, ці БТР виробляють у місті Семяновіце-Шльонському. А самі Rosomaks – топові бойові транспортери. Що стосується коштів, то машини оплатять грішми ЄС та США.

Коротко про Rosomak

Це чотиривісний бронетранспортер польського виробництва. Над його розробкою працювало підприємство Rosomak S.A. Сама машина – ліцензійна копія БТР Patria.

Розробили її ще у 2001 році. А на озброєнні польського війська вона перебуває з 2003 року. Машини пройшли випробування війною в Афганістані.

Важить цей БТР 22 тонни, його довжина – 7,7 метра, ширина – 2,8 метра, висота – 2,3 метра. Екіпаж складається з трьох людей, а десант – налічує до 8.

США готує передати новий пакет допомоги

Журналісти повідомили, що 3 квітня на Україну очікує чергова хороша новина. Мовиться про черговий пакет військової допомоги, про який оголосять США. Його загальна сума – 2,6 мільярда доларів.

За наявними даними, до нього увійдуть радари протиповітряного стеження, протитанкові ракети та паливозаправники, пів дюжини типів боєприпасів, включно з танковими.

Також у переліку можуть бути високоточні авіаційні боєприпаси, обладнання для наведення мостів. Його наша держава використовуватиме для штурму позицій ворога. Крім того, передбачається передача евакуаторів для допомоги техніці, виведеній з ладу. А ще будуть додаткові снаряди для систем ППО NASAMS.

Тим часом генерал Марк Міллі зауважив, що Україна не отримає ракети ATACMS. Передовсім тому, що США не мають їх у достатній кількості. А ще тому, що існують альтернативи цим системам. Зокрема БпЛА, якими володіють британці. І саме їх розглядають у Сполучених Штатах.