Про це 24 Каналу розповів Тарас Березовець – офіцер ЗСУ, боєць 1 окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна. За його словами, є три вектори, які варто розвивати для того, щоб Захід не втрачав інтерес до російсько-української війни.

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Більше інформації про злочини РФ

Тарас Березовець пояснив, що першочергово Україні потрібно сприяти роботі іноземних журналістів у зоні бойових дій для правдивого висвітлення подій.

Ключ до того, щоб західні суспільства не втратили інтересу і не відчули втому від війни в Україні – це увага західних медіа,

– переконаний він.

На його думку, робота західних журналістів як мінімум на 50 відсотків допомогла сформувати антипутінську коаліцію у світі.

До того ж медійники заради цього ризикують своїм життям. Мовиться не лише про кореспондентів із різних куточків світу, але й про українських колег.

"Це допомагає світу дізнатися всю правду про Путіна, в тому числі про воєнні злочини, які вони (росіяни – 24 Канал) вчиняють на нашій землі", – додав він.

Березовець наголосив, що саме такою є ціна правди.

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Ще більше вдалих боїв

Військовий ЗСУ пояснив, що ще одним важливим аспектом для уникнення втоми у західних партнерів – це наявність результатів в української сторони.

Збільшилися обсяги зброї, яку ми отримали, після наших наступальних операцій на Харківщині та Херсонщині,

– зосередив увагу він.

За його словами, анонсований весняний наступ, який всі очікують у світі, може сприяти тому, що інтерес до України знову суттєво зросте. Це сприятиме підвищенню обсягів військової та гуманітарної допомоги.

Потрібна підтримка зірок

Березовець повідомив, що третій крок на шляху до утримання уваги західного суспільства до подій в Україні – це злагоджена та активна робота самих українців на всіх рівнях.

На його думку, мовиться і про органи виконавчої та законодавчої влади, і про дипломатію та про українських селебріті у світі.

Насправді українців, які досягли успіху, в західних суспільствах чимало. Вони всі мають підключатися, активно працювати,

– переконаний український захисник.

Такими рупорами можуть стати, наприклад, брати Клички, яких світ запам'ятав як славнозвісних боксерів.

За його словами, коли Арнольд Шварценеггер чи Дженніфер Еністон підтримують Україну, то з їхніх вуст заклики підтримати українців звучать набагато переконливіше, ніж з вуст політиків.

Підтримка від партнерів: основне